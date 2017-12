Paulino Rossi recorrió las obras de infraestructura vial

El concejal por el bloque radical en Río Grande, hizo referencia a las obras de infraestructura vial que el Municipio está realizando en la ciudad, en el marco de un recorrido que llevó adelante por las principales arterias.

Con respecto a esto, el edil comentó que “estuvimos recorriendo distintos puntos de la ciudad, se viene un año récord en inversión en obra pública lo que, en realidad, implica mejorar la calidad de vida de un montón de vecinos”.

“Hay obras que, por ahí, no tienen muchos frentistas, pero que son fundamentales para la conectividad de la ciudad; como por ejemplo la calle Ameghino y la continuación en la margen sur con la avenida Mirko Milosevic” agregó, al tiempo que sostuvo que “sabemos que es fundamental un puente pero, más allá de eso, dentro de la misma margen, hay un montón de arterias, para garantizar el transporte público de pasajeros y descomprimir las calles principales”.

Asimismo, Rossi expresó que “lo bueno es que uno ve obra pública en toda la ciudad, no es que solamente está focalizado en un sector, podemos ver que en la zona norte también se está avanzando con el plan de obra pública en el barrio Buena Vista y algunos sectores del Casco Viejo, no hay sector de la ciudad donde no se esté trabajando en infraestructura vial”.

En este sentido, el funcionario señaló que “esto se puede hacer porque tenemos las cuentas ordenadas, y cuando discutimos el presupuesto, discutimos lo importante, cómo garantizarles a los vecinos que vivan un poco mejor, esto se hace con inversión real, genuina, que se traduce en un presupuesto, pero hay que seguir de cerca las necesidades y cómo se avanza con estos compromisos que vamos generando”.

Por último, sobre la apertura de la calle Ameghino, que posibilitará mayor conexión entre la zona norte y el centro de la ciudad, el concejal Rossi indicó que “después de quince años de trabajo, se logró hacer entender a los funcionarios nacionales la importancia de integrar el BIM a la ciudad, lo cual nos va a permitir tener esta arteria con una obra municipal y una cuadrilla que trabaja a muy buen tiempo y que va a ayudar muchísimo a descomprimir, sobre todo en las horas picos, el tránsito entre la zona norte y el centro de la ciudad”.

