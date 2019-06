Piden 16 años de prisión para el ex sacerdote acusado de abuso sexual

El abogado querellante pidió una condena de 16 años de prisión para Cristian Vázquez, el sacerdote de la ciudad de Río Grande acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años, en lo que se considera el primer juicio oral y público de Tierra del Fuego a un religioso y por este tipo de delito.

El pedido de pena fue realizado durante la etapa de alegatos del proceso judicial, por el abogado Francisco Ibarra, representante de la víctima que ahora tiene 18 años.

Ibarra consideró al cura “autor material y penalmente responsable” de “dos abusos sexuales simples y de uno con acceso carnal, en los tres casos agravados por su condición de sacerdote”, confirmó el letrado al Diario del Fin del Mundo.

El abogado recordó que según la acusación, Vázquez abusó de la adolescente en tres oportunidades: dentro de un automóvil, en la casa de la menor y en su domicilio, “siendo este último el más grave porque incluyó el acceso carnal”, explicó.

Según el querellante, el juicio se desarrolló “con total normalidad y entiendo que sirvió para demostrar tanto la comisión de los hechos como la autoría por parte de Vázquez”, sostuvo.

“Estoy confiado porque las pruebas son muy sólidas y les otorgan gran verosimilitud y credibilidad al propio testimonio de la víctima”, destacó Ibarra.

Por su parte el abogado defensor del cura, Javier Da Fonseca, adelantó que pedirá la absolución de su cliente “por falta de pruebas y porque es inocente”, señaló.

Da Fonseca, quien alegará este miércoles, indicó que “aún sin adelantar detalles de mi estrategia, no tengo dudas de la inocencia de Vázquez y espero que el tribunal así lo resuelva”, afirmó.

El Tribunal Oral en lo Criminal de Río Grande, integrado por Ernesto Borrone, Juan José Varela y Eduardo López, escuchará hoy el alegato de la fiscal Laura Urquiza.

Vázquez, de 39 años, prestó declaración indagatoria el primer día del juicio y se proclamó inocente, aunque no aceptó contestar preguntas de los jueces.

El ex párroco de la capilla Virgen del Carmen, en el barrio Chacra II de Río Grande, está acusado de cometer los tres abusos en perjuicio de la menor en 2013: en dos ocasiones “tocó a la menor en sus partes íntimas, aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima y sin su consentimiento”, y en el otro caso “concretó el abuso con acceso carnal”, haciendo uso de “amenazas y violencia física”, señala el requerimiento fiscal de elevación a juicio.

La causa comenzó a investigarse en 2016 porque recién en ese momento la menor pudo contarle lo ocurrido a su madre, que radicó la denuncia penal.

El sacerdote llegó al juicio en libertad y separado de sus funciones por decisión del Obispado de Río Gallegos, que también lo sometió a un proceso de la justicia canónica.

El Tribunal decidió no volver a convocar a la joven durante la audiencia oral, para no revictimizarla, luego de someterla a una pericia psicológica.

En cambio, durante el juicio se reprodujeron los dichos de la joven durante la instrucción de la causa, filmados en “cámara gesell”.

En el juicio declararon también la madre de la joven de la víctima, quien denunció el caso ante la Justicia, una hermana, y algunas mujeres pertenecientes a la parroquia Virgen del Carmen que declararon en favor del religioso.

