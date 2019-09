Procesaron por homicidio agravado por alevosía a los tres involucrados en la muerte de Gladys Modelo

El Juez de Instrucción Nº1 del Distrito Judicial Norte, Dr. Daniel Cesari Hernández, resolvió procesar a Juan Ramón Gómez, Gastón Eduardo Blanco, y al menor B., L. D. en orden al delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de más de 2 personas, cuya víctima resultó ser Gladys Beatriz Moledo.

El hecho se habría registrado entre las 21.20 y 22.14 del día 9 de septiembre en Río Grande.

El magistrado dispuso además trabar embargo de sus bienes por 300 mil pesos para cada uno, para responder ante eventuales responsabilidades penales o civiles emergentes del proceso. Y convirtió la detención de Juan Ramón Gómez y Gastón Eduardo Blanco en prisión preventiva y dispuso que sean alojados en la Unidad de Detención N° 1 de Río Grande.

En el caso del menor B., L. D. se le impuso cumplir pautas de conductas y prohibiciones como medida cautelar, como la de permanecer en su domicilio particular al cuidado de la imputada y madre del menor, Jessica Romina Gómez, y no ausentarse entre las 19 y las 6. Además deberá asistir a la Escuela, presentarse en la comisaria diariamente; no salir de la ciudad de Río Grande, y tiene prohibición de acercamiento y contacto con el esposo de la víctima, Víctor Daniel González.

A Oriana Milagros González y Jessica Romina Gómez, el magistrado también les impuso reglas de conductas. Bajo apercibimiento de ordenar la detención ante el incumplimiento de las reglas de conductas no podrán salir de la ciudad de Río Grande, de la Provincia de Tierra del Fuego y de la República Argentina, tienen prohibido acercarse a una distancia menor de 50 metros del esposo de la víctima y presentarse diariamente en la comisaría policial.

