Realidad Social: “Yo veo un panorama muy complicado”, aseguró Melella

El intendente de Río Grande expuso la preocupación del municipio por la profundización de la crisis con la suba del dólar y los combustibles, que se van a trasladar a los precios, en un contexto de desocupación en la zona norte donde están dando asistencia, pero solamente “como un parche”.

Indicó que a la desocupación por impacto de la crisis industrial se está sumando mayor demanda de trabajo de familias donde algún miembro ya lo tiene pero “el salario no rinde”, y entonces la esposa o uno de los hijos se lanza a la búsqueda de empleo.

Por Radio Provincia, sostuvo que “no es ninguna novedad que cuando falta el empleo se complica la situación social. Si la gente no tiene un empleo digno para alimentar a su familia y pagar los servicios, todo se complica. El desempleo sigue firme en la ciudad y la gente puede aguantar uno o dos meses sin trabajo, si tiene algún ahorro, pero no más”.

Señaló que los jóvenes que buscan trabajo “no están en la estadística” y tampoco perdieron el empleo porque “nunca lo tuvieron”. Lo cierto es que, según el intendente, la situación social se complica en las las familias porque “surgen más problemas”.

Por otro lado, dijo que la pérdida de puestos de trabajo en la industria electrónica afectó al comercio, al que hace changas y tiene un trabajo informal: “Es un efecto cadena y ahora que viene el invierno se suman muchos que viven de la construcción o de changas”, advirtió.

Desde el Municipio se trabaja para paliar la emergencia, pero faltan soluciones de fondo que escapan a su órbita: “La Secretaría de la Producción está redoblando la asistencia técnica a pequeños emprendimientos”, otorgando subsidios productivos a “pequeños emprendedores, más los créditos municipales”. “Nuestro municipio tiene una línea propia de créditos en pesos, con un 12% de interés fijo anual, con seis meses de gracia. Esto lo damos hace años para emprendedores, pequeñas y medianas empresas”, explicó.

La realidad no es la que muestra el INDEC: “Hay un gran sector de la sociedad que ha perdido el empleo y no lo recupera, y se suma más gente que quiere integrarse al mercado laboral porque el salario ya no les rinde”.

“Hemos rebajado en un 50% los impuestos a la pequeña y mediana empresa que está en crisis y sumamos herramientas de capacitación. Por otro lado tenemos todo un sector que necesita de asistencia alimentaria, ayuda para pagar alquiler, servicios, y hacerle frente a lo de todos los días.

Es mucho el esfuerzo que hace la sociedad para responder a esto. También está creciendo el acompañamiento social para la compra de medicamentos y el pago de alquileres para evitar desalojos. Es terrible, porque se llega a una situación donde deben tres, cuatro o cinco meses y no tienen forma de pagar. Si no es eso, es la calle, y el municipio está acompañando a esas familias para evitar el desalojo, pero es un parche. Es un remedio por unos meses más”, reconoció, sin horizonte de crecimiento en el corto y mediano plazo.

“Yo veo un panorama muy complicado, con lo que se vivió ayer con la suba del dólar, cómo se devalúa nuestro peso, la inflación, y tocan al que menos tiene porque todo el mundo ahora va a empezar a remarcar precios y el que menos tiene, es el que más lo sufre. Me preocupa la situación del país y que no se vislumbra un crecimiento ni que esto se reencauce”, alertó Melella.

Fuente: Sur 54

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.