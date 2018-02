RECLAMO EN TECNOMYL: Trabajador sigue encadenado

Pablo Cabrera, quien supo desempeñarse como secretario de Prensa del Sindicato de Químicos y Petroquímicos y esta semana se encadenó a la fábrica, reclamando por sentirse víctima de persecución laboral, debió recibir atención médica en el marco de dicha protesta. Además salió al cruce de distintas manifestaciones, a través de un escrito en la red social Facebook.

El operario afirma “Es obvio que estuve solo afuera porque los compañeros tienen miedo ante la presión y amenazas de parte de R.R.H.H de la empresa y de perder su puesto de trabajo y amenazas que vienen recibiendo desde el año pasado”.

Cabrera señala que no hubo “ningún representante afuera acompañándome ni para preguntar si quería un vaso de agua, no me interesa”, remarca, para expresar luego que “lo lamento por mis compañeros que quedan a la deriva. Le agradezco a una compañera que me ofreció una fruta para comer. Y no la nombro porque son capaces de sancionarla o hasta echarla”, asegura.

Finalmente dice “Esta lucha no termina y no me arrodillaré ante aquellos que pretenden avasallar nuestros derechos, mi derecho. Y para aquellos que no les importa nada la salud de nuestros compañeros, y que por solo el hecho de no querer ceder los derechos adquiridos hoy soy castigado, no voy a bajar los brazos en esta lucha”, concluye el texto del trabajador de Tecnomyl.

