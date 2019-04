Romero garantizó que no se cerrará la radio del CENT N°35

El ministro de Educación Diego Romero se refirió a la toma de la sede del CENT N°35 por parte de los alumnos y responsabilizó a parte de la oposición por incentivar el conflicto, y les pidió que “se pongan a gestionar y no a avalar la toma de instituciones públicas”.

Al respecto, Romero se mostró “muy sorprendido por esta situación. Venía – en el día de ayer- de inaugurar junto con la gobernadora Rosana Bertone una escuela técnica en la ciudad de Ushuaia y cuando llegó a Río Grande me entero de esta situación”.

En tal sentido, señaló que “le pregunté a los estudiantes de dónde sacaron que yo iba a cerrar la radio de la escuela, y me dijeron que por comentarios de pasillo se enteraron que la empresa que está a cargo de la ampliación había cerrado una puerta y cambiado la cerradura de la radio”.

El ministro aclaró que “yo no puedo hacer una cosa así porque la radio es un bien de la escuela”, y apuntó “a la oposición y a todos los que andan incentivando este tipo de cosas. No los responsabilizo a los alumnos por este tipo de confusiones”.

Respecto a la actitud que tomó la concejal Laly Mora de incentivar la toma del colegio a través de las redes sociales, Romero expresó que “la concejal se tendría que dedicar a gestionar, en vez de ir creando estas mentiras”.

“Las declaraciones de la concejal Mora no me merecen ninguna opinión. Incentiva, a través de las redes sociales, la toma de un edificio público por algo que ella no sabe. Se tendría que cuestionar un poco por la responsabilidad del cargo que tiene, y le aconsejo que se informe un poco mejor”, manifestó.

Romero señaló que “esta obra es esperada hace más de 10 años, y en vez de estar contentos, crean estos conflictos que realmente como ministro desconocía porque en ningún momento se me planteó, ni desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos ni de la empresa a cargo de la obra, cerrar la radio del establecimiento”.

Asimismo, explicó que “donde está la antena es parte de la ampliación y todavía estamos trabajando en relación de dónde vamos a ubicar la misma, pero en ningún momento se pensó en cerrar la radio, sino que se está buscando un lugar para trasladar la antena dentro del mismo predio”.

Además, anotó que “pedí al subsecretario de Obras Públicas, al secretario de Educación, a las autoridades del establecimiento y a los alumnos, que se haga un acta explicando todas estas cuestiones técnicas, que puede ser que nos haya llevado a tener una mala comunicación, más allá de las intencionalidades políticas que hay detrás de esto”.

