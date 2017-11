El concejal de la Unión Cívica Radical, Paulino Rossi, dijo que van acompañar a la gobernadora en esta situación compleja, sobre todo, para poder “plantear ante Nación”, el gran impacto que ocasionaría en la provincia, la reforma tributaria y la eliminación de los impuestos internos.

Ante la convocatoria de la mesa de diálogo, el edil expresó que van a trabajar con “la mayor prudencia posible, porque la situación es compleja y el impacto que puede tener la provincia, es muy grande”.

Antes del encuentro, remarcó que se van a poner a disposición de la gobernadora a pesar de las

diferencias que tienen. “En este momento tenemos que ir unidos porque sí se fracciona el arco dirigencial de Tierra del Fuego, garantizamos el fracaso” y señaló que “ la única forma de salir airoso de esta situación, es la unificación en la línea de acción y la responsable y la que tiene que llevar adelante esta difícil cruzada, es la gobernadora”, por eso “nos poneros a disposición” para “aportar lo que podamos con cada uno de los equipos técnico”, que el ejecutivo posee.

Tras exponer que el régimen de promoción industrial de la provincia se ha descuidado y no se ha tomado conciencia de lo importante que es la protección impositiva sobre productos importados, Rossi enfatizó que ahora “si se elimina”, “vamos a tomar conciencia de esto y me parece que no se ha potencializado la industria de Tierra del Fuego, por eso hay que ser “muy serios a la hora de plantear ante Nación” estas cosas, sobre todo para poder tener alguna chance de que el impacto no nos lleve a una “situación caótica”, “sino que se pueda tener una perspectiva como provincia a mediano y largo plazo”

Rossi precisó finalmente que van a acompañamiento a la gobernadora.

Fuente: Radio Provincia

