Rossi: “El próximo lunes se retomará oficialmente la Comisión de Seguridad Ciudadana”

El concejal radical Paulino Rossi, anunció que el próximo lunes se retomará oficialmente la Comisión de Seguridad Ciudadana, la cual desde hace dos años se encuentra paralizada.

“Esto surge producto de la charla que hemos tenido con vecinos de Chacra XIII, ya que es un Comisión que no solo destina fondos para cámaras de seguridad o fibra óptica, sino que también tiene sirve para articular con otras instituciones que tienen que ver con el tema de la seguridad, por ejemplo me han planteado que hay una cuadra, que en una semana tuvo cinco robos y un factor es que no tiene alumbrado público”, explicó el edil por Radio Provincia.

“Entonces, retomando esta Comisión vamos a identificar cuáles son los sectores con respecto a la seguridad del barrio para comenzar a trabajar con la municipalidad o la cooperativa eléctrica y ojalá que con la policía porque lo hemos hecho en otras oprortunidades y nos fue muy bien”, añadió.

“Acá no hay una sensación sino un aumento de la actividad delictiva. Chacra XIII tiene un sentido de pertenencia muy fuerte y tiene esta lógica de reunirse y nosotros como funcionarios públicos debemos responder para que se dé con la solución antes”, evaluó.

“Atendiendo a esta lógica, yo creo que se van a sumar mas barrios para poder trabajar en conjunto. Sería muy importante que la provincia, autorice a la policía poder participar de esta Comisión porque las problemáticas son comunes para ponernos a trabajar y darles soluciones a los vecinos”, cerró.

