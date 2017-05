Rossi y su rechazo al cupo trans: Ingresarían “personas por su situación personal y no por su capacidad”

El Concejal radical entendió que desde el Estado “debemos promover herramientas que no sean discriminatorias y que tiendan a construir una sociedad igualitaria” y que la norma que se analiza abriría las puertas a “que ingresen a trabajar al Municipio “personas por su situación personal y no por su capacidad”. “Debemos procurar que no se discrimine como tampoco generar un privilegio”, sentenció.

El Edill opinó que “muchas veces cuando uno quiere trabajar en eliminar desigualdades o entender que hay grupos sociales que por ser minoritarios tienen inconvenientes, nosotros tenemos que ser muy responsables y serios con respecto a que expectativas o herramientas se plantean para darle una solución”.

Y si bien adelantó que no acompañará la propuesta aclaró que “no estoy en contra del sector trans” incluso “hay muchas cosas que podemos trabajar y hay otras experiencias positivas en otras partes de la Argentina que se trabaja en la integración a través de otro tipo de herramientas”.

Por lo tanto consideró que “garantizar un cupo de ingreso al Estado por una condición personal me parece que significaría correr el eje de lo que es importante y lo que no” entendiendo que “nosotros como Estado tenemos que garantizar que ingresen al Estado las personas con mayor aptitud para cumplir y satisfacer una necesidad que tiene que ver con el bien común y con los vecinos”.

Por lo que “debemos garantizar que no sea un criterio de selección la sexualidad de una persona” y si bien “sabemos que existen dificultades creemos que hay otras herramientas y los mecanismos teniendo en cuenta, además que es un segmento cercano a unas 15 personas para quienes se podría determinar políticas de Estado puntuales para contener estas situaciones”.

Además advirtió que si desde el Concejo Deliberante “instalamos como concepto de Estado de que la necesidad de una persona se va a priorizar al momento del ingreso como vamos a hacer para decirle que no”, se preguntó dado que “una mujer que ha sufrido violencia de género y es madre soltera y debe sostener a su familia tiene la misma o más necesidad y acá entramos en algo que no suma absolutamente para nada”.

Por lo cual consideró la necesidad de “trabajar de otra manera para solucionar problemas puntuales y generar políticas de Estado que no pierdan de vista que es lo importante y en este caso es priorizar las personas más aptas para el ingreso para el Estado y acá es dónde debemos trabajar para profundizar nuestros esfuerzos”.

Rossi insistió en que establecer un cupo de trabajadores trans en el Municipio “no soluciona el problema para nada” además “en esta situación y de acuerdo al grupo de 15 personas que están en esta situación quien va a tener prioridad sobre el resto, creo que nos vamos a involucrar en una situación que no va a solucionar nada” dado que a su entender “debemos trabajar en una sociedad más equitativa no solo en el Estado sino en el privado y generar herramientas para que se pueda entender esta particularidad”.

Consideró que desde el Estado “tenemos el desafío de generar para que la motivación para cualquier ciudadano de Río Grande sea la capacitación; la formación y el desafío personal y que las cuestiones personales no sean un perjuicio para que no accedan al empleo”.

Fuente: Actualidad TDF

