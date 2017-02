Salud con 76 profesionales menos: “Queremos frenar este éxodo”, dijo Carmassi

Ante las alarmantes cifras dadas a conocer sobre el éxodo de profesionales de la salud pública fueguina. El representante de SIRPOSA Dr. Jorge Carmassi confirmó que son 76 los profesionales “que ya no están en el sistema” entre renuncias y alejamientos de sus funciones e invitó al Ministro de Salud provincial, Marcos Colman, a dialogar con los profesionales “para escuchar la realidad de lo que pasa”. “Queremos frenar este éxodo”, expresó.

Carmassi aseguró que estas cifras muestran “otra realidad que no es la que se le ha acercado a la gobernadora” e indicó por Radio Provincia que “hay especialidades que no tiene responsables” y la misma crisis se replica con la falta de equipamiento: “no hay un tomógrafo y esto en un hospital de urgencias es un verdadero problema. Sin embargo para todo tienen respuestas, diciendo cosas que no son precisas”.

“Acudimos al desafío del Ministro Colman- quién solicitó estadísticas- y publicamos nuestros números, queremos que él venga y se siente con los profesionales para que escuche por boca de ellos la realidad de lo que pasa y vea que no es una cuestión caprichosa mía”.

“Hoy la salud pública fueguina dista de lo que era antaño. Nosotros queremos frenar este éxodo, porque yo no tengo dudas que las cifras van a aumentar”, afirmó.

“Estaría bueno que venga al llano y no personalice esto”, finalizó.

