Se estrenó “Renacer”: Un documental que cuenta la historia de la cooperativa

En el marco del Festival Cine en Río Grande, se estrenó el sábado a las 17:00 ‘Renacer’, el documental realizado en Ushuaia acerca de la exfábrica de Aurora Grundig. Durante la presentación del filme estuvieron presentes dos de los productores del mismo.

En la presentación del film, Ezequiel Méndez y Josefina Sánchez recalcaron que la película se enmarca en una realidad que encuentra hoy a los integrantes de la Cooperativa Renacer sin saber cómo seguirá el año, después de la venta de televisores por el mundial.

Ambos productores manifestaron que les interesó producir un documental debido a que no hay muchas historias fueguinas, documentadas y narradas por fueguinos :”Hay muchísimo material a nivel local. Y tenemos amplia cobertura desde los que son las noticias, pero no se encuentran producciones documentales o que traten en profundidad esas historias”, comentaron.

La dirección de producción audiovisual, que es la productora de la UNTDF, se crea hace unos cuatro años, aproximadamente: “En la etapa de desarrollo de proyectos comenzamos a preguntarnos qué contenidos queríamos para esta universidad. Y empezamos a pensar en nuestras historias, las que hacían a nuestra identidad. Y por supuesto surgió toda la problemática de la fábrica. Elegimos en principio a la fábrica Renacer que nos parecía una historia de lucha”, explicó Josefina.

La idea fue desde un principio que la cuenten sus protagonistas: ”Nos parecía un producto diferente porque estaba contado por realizadores locales. Empezamos a investigar y encontramos realmente una historia impresionante. En un marco socio económico que lamentablemente vuelve a repetirse. La problemática de la fábrica no finaliza. Pero esta es una historia que nos interesó contar porque no hay mucha producción fueguina sobre nuestra propia historia”, recalcaron los productores.

Durante la última instancia de elección, que el equipo debió pasar para ver quiénes financiarían el proyecto, la productora aun recuerda: “Te daban 5 minutos para hablar, y ahí tenés que vender tu idea y en el momento no más un jurado que está ahí escuchando te da un puntaje. Éramos cuatro, y tenían que elegir una. Entonces… mi mamá trabajó en la fábrica Renacer cuando yo era chica, empecé con la frase ‘dicen que Tierra del Fuego no tiene identidad propia, y yo creo que es una identidad en construcción’, contar nuestras propias historias va a hacer que la gente nos conozca, y a nosotros, hacer que tengamos un punto de partida. Y cuando terminé, les interesó mucho. Les pareció una historia de lucha increíble, de un grupo de personas que no tuvo ningún tipo de preparación y tuvieron que aprender a hacer todo ellos mismos”, relató.

Y concluyó: “Me dio mucha satisfacción personal porque para mí la película es un homenaje a esta gente que yo admiro muchísimo. Y me interesa mucho a nivel personal contar las historias de Tierra del Fuego, con realizadores fueguinos. Necesitamos saber quiénes somos para poder tomar mejores decisiones. Para amar más nuestro territorio, y en este sentido me parece que fue un paso”.

Fuente: El Sureño

