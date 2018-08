Se realizó operativo en calles inundadas de la Margen Sur

Este fin de semana, personal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en colaboración con la DPOSS (quienes enviaron un camión desde Ushuaia) y el IPV realizaron diversas tareas en el Barrio La Margen Sur, de Río Grande, con el objetivo de desagotar calles y terrenos.

Máquinas y trabajadores de diversas áreas lograron sacar más de 150.000 litros de aguas servidas que perjudicaban la vida habitual de los vecinos de la Margen Sur de Río Grande. Para ello debieron retirar distintos tipos de materiales que obstruían las cloacas y cañerías.

Cabe destacar que el viernes pasado, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez, había mantenido reuniones con empresas de la Provincia con quienes acordó los trabajos a realizar junto al IPV, la DPOSS y las empresas contratistas con obras en marcha en esa parte de la ciudad, para revertir la situación y solucionar los problemas que afectaban a los vecinos.

“Desde el primer momento planteamos que lo urgente era resolver el problema de los vecinos que no podían desplazarse en barrios de la Margen sur”, expresó Vázquez.

“Por eso hemos desplegado el esfuerzo de distintas áreas de gobierno, la DPOSS de Ushuaia, Obras y Servicios Públicos, IPV, etc. También venimos trabajando con Desarrollo Social de la provincia y la Jefatura de Gabinete para contener la situación social. Sinceramente creo que a la gente no le gusta el espectáculo de las peleas, cuando se deja a los vecinos en el medio. Por eso, la prioridad número uno es resolverle el problema a la gente. Luego se verá cómo se llegó a esta situación y cómo evitamos que vuelva a ocurrir”, señaló el ministro.

Por último, Luís Vazquez destacó que “este trabajo venimos haciéndolo desde hace tiempo, no solo desde el fin de semana. Desde el primer momento que la gente empezó a quedarse sin agua, asistimos con camiones en los barrios y después en el descongelamiento, con el desagote de las viviendas. Nosotras vamos a seguir estando junto a los vecinos.”

