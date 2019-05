“Sí le da intelectualmente, tendrá que defender a su cliente de la mejor forma”, Giménez a Pellegrino

Tras ser denunciado por el Dr. José Pellegrinode de lavado de activos, el abogado Francisco Giménez dijo que “estas son manifestaciones típicas de gente que está nerviosa cuando tienen un proceso judicial absolutamente comprometido”.

Al ser consultado sobre los dichos de su colega, Giménez enfatizó que no tiene nada que manifestar: “todo el mundo me conoce y sabe que no soy funcionario público; nunca fui funcionario público. Nunca le facturé al estado”, en cambio “Pinito” (Pellegrino) “sí lo hizo muchas veces hasta hace poco a la municipalidad, con lo cual mi vida privada es mi vida privada”. Y agregó que no tiene vinculaciones políticas, ni ningún “pariente político al cual lavarle dinero, ni amigo”.

Recordemos que Pellegrino denunció a Giménez por delito de lavado de activos bajo la presunción de enriquecimiento ilícito con aportes del Gobierno, en lo que es la compra de un club de polo en Buenos Aires.

En otra línea, al referirse a la acusación que hizo el Dr. Pellegrino sobre el Fiscal Quadrini por mal desempeño y fraude procesal, dijo “estas son manifestaciones típicas de gente que está nerviosa cuando tienen un proceso judicial absolutamente comprometido. Pinito fue hasta hace poco contratado por la municipalidad”.

“Él tendrá que defender a su cliente de la mejor forma si es que puede hacerlo, sí le da intelectualmente, en los estrados judiciales, en donde sus empresas son las investigadas en la Justicia Federal por lavado de dinero de hace un rato largo, desde principio de año y donde su empleador, hasta hace poco Melella, es investigado por trata de personas con fines de explotación sexual en la Justicia Federal, así que él deberá, si es que le da intelectualmente, defenderlo de la mejor manera a sus clientes para que no vayan presos”.

Radio Provincia

http://www.mediafire.com/file/eadxvdkdqvdehmd/GIMENEZ.mp3/file

