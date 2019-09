“Toda educación es sexual”: Se realizó la charla pre congreso de educación

El evento organizado por el Municipio de Río Grande contó con dos ponencias, una el viernes en la Ciudad de Ushuaia y la segunda este sábado en Río Grande. Esta última se llevó a cabo en las instalaciones del Gimnasio Carlos Margalot, donde se presentó a la licenciada Graciela Morgade brindando la charla “Toda educación es sexual”

Al respecto, la Secretaria de Promoción Social del Municipio de Río Grande, Analía Cubino, destacó que “como Municipio hemos afrontado algo muy importante como es la educación. Somos corresponsables de lo que les pasa a nuestros ciudadanos y ciudadanas y entendemos que la Educación Sexual Integral es un tema prioritario”.

“Es un tema que atañe nos solo a las escuelas, sino a toda la comunidad, así que estamos muy felices de la convocatoria, ayer en Ushuaia y hoy en Río Grande, y es destacable el compromiso de la docencia en participar”, resaltó.

Cubino recordó asimismo que “este ya es el encuentro final de pre congreso. En Noviembre ya vamos a tener nuestro segundo congreso internacional y notamos que esto ha generado mejoras. Hemos traído distintas figuras destacadas a lo largo de este tiempo que fueron abordando los distintos temas que creemos prioritarios en al educación, no solo de niños y niñas sino de los adultos, así que estamos muy felices”.

Por su parte, la Licenciada Graciela Morgade explicó que “me dedico hace más de 30 años a temas de género, educación y sexualidades. El tema en general plantea de donde viene la educación sexual, cómo se ha nutrido de movimientos sociales y cómo se han sancionado diferentes leyes que nutren a la ESI. Lo interesante es que la educación sexual integral es un tema que está en desarrollo y que nuclea a los chicos, las chicas y les chiques que piden ESI. Los docentes, las docentes y les docentes se ven convocados a llevarla adelante”.

La especialista indicó que si bien hay cierta resistencia “muchas veces se da por el desconocimiento, que es un mecanismo de defensa que tienen las personas frente a algo que no conocen, a lo que se suma la propia falta de educación sexual integral en el mundo adulto”. En este sentido refirió a las antiguas costumbres de evitar temas relacionados a la sexualidad propia de las personas: “yo recuerdo que mi abuelita se refería a menstruación como ‘el asunto’, ‘anda con el asunto’. Esa generación dejó marcas que atravesaron las generaciones y muchas de esas generaciones de adultos, adultas, adultes, están en las escuelas enseñando. Es otro plano de la resistencia que pedagógicamente también se pueden atender”.

La especialista en educación sexual remarcó que “el sistema educativo, la escuela como lugar utópico, es el lugar de encuentro de todas las diferencias. ¿ Donde se van a encontrar los niños, las niñas les niñes, los, las y les adolecentes otra experiencia de vida y creencias. Donde se va a construir el respeto y las relaciones de paz y no violencia si no es en la escuela? Entonces las miradas de la escuela tienen que ser plurales, no pueden ser parciales. La ESI recoge las tradiciones más democráticas que se fueron construyendo y que debemos presentar en el ámbito escolar”.

Finalmente, Morgade destacó que “la verdad es que valoro mucho el gran esfuerzo que hace el Municipio de Río Grande para llevar adelante estos pre congresos y el próximo congreso internacional que se va a llevar aquí en Tierra del Fuego. Hay que destacar que además es un esfuerzo económico, porque estamos en el verdadero sur del país, y nos sentimos felices por haber sido convocados a esta gran movilización que tiene que ver con poner a la educación como prioridad”

“A veces los gobiernos hablan mucho de la educación, pero las políticas educativas se hace así, haciendo y no solo hablando. Así que esta iniciativa es un enorme gesto y una señal de la enorme valoración que esta gestión de Gustavo Melella y el Municipio tiene sobre la educación”, concluyó la licenciada.

