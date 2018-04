Todosporlacasa: estudiantes piden a Melella reabra la Residencial Estudiantil en La Plata

Un grupo de estudiantes fueguinos que cursan en la ciudad de La Plata, piden al intendente Gustavo Melella proceda a la reapertura de la Residencial Estudiantil, que desde hace cinco años está cerrada.

Los estudiantes comenzaron con una campaña en las redes sociales que se denomina “#Todosporlacasa”, solicitando a otros fueguinos que acompañen el reclamo de manera de hacer torcer la voluntad política de Melella de no querer reabrir la casa en la que se alojaron muchos fueguinos cursaron sus carreras en La Plata y hasta se recibieron.

La residencia estudiantil es una dependencia, propiedad del Municipio de Río Grande, lleva el nombre de “Rodrigo Bolívar” y está ubicada en la calle 54 Nº 394 (entre las calles 2 y 3), en la ciudad de La Plata. De estar habilitada, estaría en condiciones de albergar a veinte personas.

Al filo del año pasado, con la finalidad de que Melella no se desprenda del inmueble, en el Concejo se resolvió aprobar un proyecto para prohibir su venta, mientras que en estos meses, se insistió con la reapertura de la residencia, ante reclamos de jóvenes y de algunos padres que quieren enviar a sus hijos a estudiar a La Plata, pero no quieren que residan solos.

Los integrantes de Kayne han expresado que muchos jóvenes que viajaron a estudiar a la capital de Buenos Aires, resolvieron no seguir sus carreras, por el alto costo que le significa afrontar un alquiler y de esa forma aumenta la deserción de quienes quieren superarse en su formación universitaria.

En la red social de Facebook, el grupo de estudiantes hizo saber que el pasado 21 de abril hubo una convocatoria para exigir la reapertura de la casa. “Nos convocamos en favor de la reapertura de la casa, sobre la base de la organización estudiantil, para garantizar la continuidad e independencia del espacio, más allá de la voluntad política de turno”, expresaron a través de un mensaje.

La campaña continúa con la publicación de fotos de jóvenes mostrando la leyenda #Todosporlacasa, invitando a todos aquellos que están con intenciones de seguir una carrera universitaria en La Plata, a enviar su imagen para que el reclamo sea más numeroso.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

