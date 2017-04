Tratamiento de cloacas: Proyectan una planta que “no responde a las necesidades del sector”

El intendente de Río Grande Gustavo Melella dio a conocer la reiteración del pedido de inclusión de obras en el Fideicomiso Austral, ante la falta de respuesta, y se refirió a la planta de tratamiento de líquidos cloacales que licitó el gobierno en margen sur, cuando previamente había presentado un proyecto del Municipio.

Volverán a insistir con la inclusión de una planta nueva pero “para la margen norte, porque el gobierno provincial con Nación están proyectando una planta de tratamiento para la margen sur, que es pequeña y no responde a las necesidades del sector. También estamos pidiendo al Fideicomiso el financiamiento del nuevo puente para unir la margen norte con la margen sur de Río Grande, y ya tenemos el anteproyecto”, dijo.

Explicó que “nuevamente estamos pidiendo por nota la inclusión de estas obras”, por la demora en la respuesta, y expuso la competencia que se generó entre municipio y gobierno por el tratamiento de cloacas en margen sur, que no existe en la actualidad: “En la margen sur no hay tratamiento de líquidos cloacales y la que proyecta el gobierno es para 20 mil habitantes, cuando hay más de 35 mil. Es una lástima que se haga una obra que había presentado el municipio, con un monto que casi no tiene diferencia, pero la planta era para 40 mil habitantes, con un crecimiento proyectado a 60 mil, por 230 millones de pesos”, sostuvo por Radio Provincia.

“La que licitó la provincia tiene un valor muy cercano pero la capacidad es menos de la mitad. Nosotros presentamos el proyecto el año pasado en la Secretaría de Hábitat y al poco tiempo la provincia presentó otro. Fue decisión del ministro Frigerio dárselo a la provincia, por más que el servicio de agua y cloacas es municipal en Río Grande. Fue una decisión política y no sé con qué criterio”, manifestó.

Para el cálculo de habitantes, “según tengo entendido se basaron en el censo realizado el día que murió Néstor Kirchner y quedó trunco, dado que no refleja la realidad”, expresó, tal como lo muestra la cantidad de electores. “Yo le comenté a Worman –titular de la DPOSS- que era una planta que no estaba a la altura de la ciudad pero firmaron el convenio. Es una lástima, porque el valor es casi el mismo, la diferencia es de veinte o treinta millones y habría que hacer la obra que se necesita”, subrayó.

“Fue una decisión del gobierno nacional y da para que uno piense cualquier cosa. Este financiamiento viene por la Secretaría de Hábitat, le comenté esto a ‘Tito’ Stefani –presidente del PRO y coordinador del Fideicomiso- pero se ve que no pudo hacer nada”, dijo.

Fuente: Sur 54

