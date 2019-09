Caso de meningitis: “No hay riesgo de contagio para la población”

El ministro de Educación Diego Romero informó esta mañana por FM Del Pueblo que el caso de meningitis que se suscitó en Tolhuin no presenta riesgo de contagio, ante la preocupación generada en la comunidad educativa y la población en general.

El ministro aclaró que “no es una docente de la escuela 5, sino un personal POMY de la escuela de adultos. Yo me contacté con el jefe de gabinete y al área de salud, y esta persona fue derivada a Ushuaia”.

“Ayer hubo una reunión en Tolhuin con el personal de la escuela 5 y directores de las otras escuelas, para informarles que no se habían tomado medidas porque no eran necesarias, por el tipo de meningitis que tuvo esta persona, que no es de carácter transmisible. Solamente va a estar en observación la familia, pero no toda la comunidad de Tolhuin, porque no es necesario”.

Romero señaló que “ayer estuvo el secretario de Recursos Humanos, que está a cargo de los POMYs, se hizo una desinfección un poco más profunda, pero la única precaución es la limpieza, nada más”.

“Todo el equipo de epidemiología de la provincia estuvo presente en Tolhuin asesorando para que se saquen todas las dudas los directivos de las escuelas, y lo transmitan a los papás. No podemos alertar a toda la población por esto, porque ya se han hecho los análisis y los especialistas en el tema están diciendo que no hay problemas de transmission”.

“No corre riesgo la población por lo que ha pasado con esta mujer. Esta es la última información que se tiene a esta hora”, dijo Romero.

Fuente; Sur 54

