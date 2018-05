Confirman el procesamiento del ex jefe de la oficina de ANSES

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento sin prisión preventiva de los tres hijos del dirigente social Luis D Elia por haber sido nombrados en la ANSES sin tener título secundario. Además, el Tribunal pidió que se investigue sobre la supuesta responsabilidad por parte del ex titular del organismo, Diego Bosio y del ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

La Sala I de la Cámara Federal porteña consideró que “al momento del ingreso de Pablo, Facundo y Luis Ignacio D´Elia al organismo” ninguno tenía “título de educación secundaria” tal cual lo ponía como condición de ingreso el organismo. Según surge del expediente, Pablo ingresó el 3 de marzo y Facundo el 6 de marzo de 2008, en tanto que Luis lo hizo el 9 de junio de 2011.

En el caso de Facundo, fue designado en la delegación de ANSES en Tolhuin. Cobraba $62.745 como jefe de la oficina. A partir de un informe del programa televisivo Periodismo para Todos, salió a la luz que había ingresado a ANSES en 2008 sin reunir los requisitos mínimos para el cargo, como es contar con título secundario.

El 12 de octubre de 2016, el joven fue notificado de su despido e inmediatamente dejó de ser el encargado de la oficina.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Martin Irurzun evaluaron que tanto al nombrarse a Pablo como jefe de UDAI en Virrey del Pino el 23 de octubre de 2009 como a la fecha de la firma de los contratos de sus hermanos “no contaban con el título de educación secundaria requerido por la normativa”.

“Tampoco se observan constancias que dieran cuenta de antecedentes laborales, conocimientos o competencias relevantes a los fines de habilitar tal dispensa”, según los jueces al ratificar el procesamiento de primera instancia de la jueza María Servini de Cubría.

Los tres hijos de D´Elia “aceptaron sus cargos en la ANSES, pese a que no reunían los requisitos legalmente exigidos para acceder a esa función pública, al no contar aquellos con un título de educación secundaria exigido”.

Por otra parte, en su fallo que se dio a conocer hoy aunque fue firmado el viernes pasado, el Tribunal ordenó investigar a los funcionarios por su presunta responsabilidad.

“Tomando bajo consideración lo expresado por el fiscal en su requerimiento, corresponderá tomar las medidas necesarias a los fines de dilucidar la posible responsabilidad en la que podrían haber incurrido Carlos Tomada y el licenciado Diego Bosio, en virtud de su participación en los hechos bajo estudio“, pidieron los camaristas.

Junto al procesamiento de los hijos de D´Elía, el Tribunal también hizo lo propio con el procesamiento de los ex funcionarios de Anses Julio César Casavelos y Paula Torres por suscribir “tales nombramientos con conocimientos de que los antes nombrados no cumplían con los requisitos exigidos para los cargos”.

El delito por el cual se acusa a los hijos de D´Elía es por infracción al artículo 253 segundo párrafo del Código Penal que castiga con pena de pago de multa de hasta 12.500 pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años la aceptación de un cargo público sin cumplir requisitos legales.

Fuente: Perfil