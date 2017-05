Estancia Pirinaica: Robaron 297 vacas

Los propietarios de la estancia Pirinaica denunciaron el robo de 297 vacunos de raza Hereford. Se estima que lo robado sería por un valor de 6 millones de pesos. La dueña de la estancia manifestó su malestar por lo sucedido y señaló que no los llamó “ningún funcionario”. “Primero sentimos bronca, ahora tristeza”, aseveró y afirmó que seguirán “trabajando en el campo”.

Silvia Martínez, esposa de Jorge Sevillano; confirmó lo sucedido y dijo que hasta el momento no los llamó “ningún funcionario”. “Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero nosotros producimos comida”, remarcó la dueña de la estancia Pirinaica.

Después expresó “primero sentimos bronca, ahora sentimos tristeza”, aunque afirmó que seguirán trabajando “con más cuidado” y mencionó que “el mensaje que le di a mis hijos es que vamos a seguir trabajando en el campo”.

Señalando que la situación refleja un problema que padecen otros productores, comentó “me llamó otro estanciero y me dijo que le faltan 1000 ovejas, aunque no sé por qué motivo no quiere hacer la denuncia”.

Los animales habían sido trasladados a fines del mes de noviembre al puesto denominado “La Estrella”, a unos 22 kilómetros del casco de la estancia, para la veraneada con un cuidador. Cuando en abril se inició el arreo de los animales, constataron que habían desaparecido las 297 vacas y terneros.

Los responsables de la estancia se reunieron con los comisarios quiénes solicitaron “un tiempo para investigar lo sucedido”. Según menciona un portal fueguino, Jorge Sevillano y Silvia Martínez “intentaron comunicarse con el intendente Claudio Queno para conocer si existen controles por parte del Municipio, el intendente no los atendió, pero si el Secretario de Gobierno quien habría tenido algunas respuestas irónicas con las víctimas del robo”.

Fuente: Infofueguina

