El Fiscal Arias dictaminó negativamente la reelección de Claudio Queno

El fiscal de Ushuaia Nicolás Arias dictaminó en contra de la pretensión del intendente de Tolhuin, Claudio Queno, de ser habilitado judicialmente para presentarse como candidato a una nueva reelección en el cargo.

Queno presentó en diciembre pasado una acción declarativa de certeza ante el Juzgado Electoral de la provincia, para que se despeje la duda acerca de si puede o no postularse en los comicios de este año, a partir de la discusión sobre si un nuevo mandato constituiría el segundo o el tercero consecutivo luego de que Tolhuin fue transformado en municipio en 2012.

Sin embargo, al contestar la vista que le corrió el juez electoral Isidoro Aramburú, el fiscal interpretó que “no existe una falta de certeza” en la situación planteada por el funcionario, y que por lo tanto corresponde el rechazo de la presentación.

Al analizar el caso, el fiscal Arias no ingresó en la cuestión de fondo, acerca de si el período 2015-2019 debe ser computado como el primero o el segundo de Queno como intendente municipal, y en consecuencia si procede su habilitación para ser candidato.

El representante del Ministerio Público se detuvo en los requisitos que debe cumplir una acción declarativa de certeza para resultar procedente, y consideró que en el caso del intendente de Tolhuin, no existe un “interés jurídico suficiente”, consistente en un “perjuicio o lesión actual al actor”.

“Aun advirtiendo que existe un interés personal en el peticionante, lo cierto es que no puede sostenerse que dicho interés es actual y jurídico. Más bien responde a un deseo personal y coyuntural”, escribió el fiscal.

En ese sentido, fundamentó que el interés no es actual porque un fallo del juez Electoral en 2015 ya había deslizado que el período 2015-2019 debía considerarse el segundo al frente del municipio, y no obstante Queno no lo apeló y permitió que, en ese punto, quedara firme.

El intendente explicó en el actual recurso, que aquella vez no apeló ese punto porque su objetivo de entonces era ser habilitado para el período 2015-2019, y no para un mandato sucesivo.

“No es motivo suficiente señalar que en aquella ocasión la resolución no le causó agravio, solo porque sus efectos iban a trasladarse precisamente a este momento, ya que, tal como se señaló, su interés no puede depender de la actualización o eventualidad de la relación jurídica”, refutó Arias en su dictamen.

“Por las razones señaladas, entiendo que no existe falta de certeza en la situación jurídica invocada, que justifiquen la presente acción, ello en razón de la interpretación que efectúa el Superior Tribunal de Justicia en los autos ya mencionados, lo que además conforma la jurisprudencia obligatoria de los Tribunales inferiores”, finaliza el dictamen fiscal que, de todas maneras, no obliga al juez Aramburú a compartir el mismo criterio.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

