Harrington: iniciado el nuevo año, promete ir reactivando todas las áreas del Estado

El intendente de Tolhuin Daniel Harrington hizo un balance por FM La Isla de los primeros días de gestión al frente del municipio. “Ante todo estoy orgulloso de poder estar trabajando al frente de la comunidad y tener la responsabilidad de poder gestionar y realizar todo lo que uno se propone para mejorar la ciudad y obviamente la calidad de vida de los vecinos”, dijo.



“Estamos transcurriendo estos primeros días con mucho trabajo, desde muy temprano hasta las últimas horas con mi equipo de gestión y de a poco le vamos dando la impronta que nosotros queremos al municipio. Queremos una municipalidad más activa, con más presencia en las calles de nuestro pueblo, con la limpieza urbana, el movimiento de máquinas viales. He tenido buena respuesta de gran parte de los empleados, por ahí se pone un poco más difícil con los que estaban con mayor vinculación política con la gestión anterior, pero en términos generales la mayoría está respondiendo y podemos ejecutar las primeras acciones”, aseguró.



“Lleva muchas horas de trabajo, hay mucho tiempo invertido en esto, pero el balance de estos primeros días es positivo y esperamos que, una vez pasadas las fiestas, podamos trabajar con más agilidad y con mucha más presencia, para que los vecinos empiecen a avizorar esta transformación que queremos alcanzar”, adelantó.



Ante la cantidad de movimiento de gente que va a la localidad desde Ushuaia y Río Grande sobre todo en esta temporada, indicó que “estamos abocados en un ciento por ciento a la limpieza urbana y se va notando el movimiento del personal.

Por otro lado estamos tratando de generar acciones que nos permitan garantizar la seguridad de nuestros visitantes. Vamos a disponer de un operativo de alcoholemia y control de tránsito las noches festivas. Sé que no es muy agradable pero queremos evitar un mal mayor. Prefiero que movilicemos algunos controles nosotros y no tener que movilizar todo un sistema de emergencias por accidentes graves”, planteó.



“De a poco vamos ordenando los distintos sectores, estamos yendo a visitar la Laguna del Indio, que recibe a mucha gente y es común que las familias fueguinas vengan a pasar las fiestas aquí, a acampar, y queremos tener una previsión y tomar los recaudos necesarios”, sostuvo.



Con respecto a la ley de emergencia provincial, señaló que “en principio el proyecto llamó mucho la atención pero entiendo que fue retirado y hay un compromiso de no tratarlo. Estoy siguiendo de cerca esto sin descuidar la gestión, porque me está insumiendo mucho tiempo. Esperemos que podamos sentarnos todos en una mesa de diálogo y sacar la normativa que todos necesitamos y no generarle problemas a uno para beneficiar a otros. Si hay que cargar con responsabilidades, queremos que esas responsabilidades estén bien distribuidas”, concluyó.

Fuente: Provincia 23

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.