La Gobernadora inauguró la ampliación del gasoducto en Tolhuin

La gobernadora Rosana Bertone encabezó este miércoles en Tolhuin la inauguración de las obras de ampliación del Sistema Fueguino que posibilitará la incorporación de 10.000 nuevos usuarios a la red de gas natural domiciliario. El acto se llevó a cabo en la Planta Compresora que la compañía Camuzzi Gas del Sur posee en la localidad mediterránea.

Con una inversión total de $480 millones de pesos, esta importante obra permitirá mejorar la infraestructura energética en toda la provincia. Contempló la ejecución de distintos loops en cañerías de 12, 6 y 3 pulgadas de diámetro, con una extensión total de 29.000 metros.

Al respecto la mandataria señaló que “esta obra es muy importante para Tolhuin, ya que sin esta nueva infraestructura la situación del servicio de gas en este sector era complicada” y agregó que “vengo trabajando desde 2005 con la situación del transporte y la generación del gas. A través de unos fideicomisos que generamos para ampliar los gasoductos seguí trabajando ininterrumpidamente en esta materia”.

“Somos una provincia gasífera donde muchísima gente no tiene conexión a la red de gas natural y fue un desafío que aceptamos con nuestra gestión. Hoy tenemos una buena relación con Camuzzi y podemos trabajar esta obra tan necesaria, de manera articulada”, explicó Bertone.

Además, la gobernadora apuntó que “para lograr estas obras se requiere del trabajo de muchas áreas del Estado, de privados como Camuzzi, y hasta de los mismos vecinos que en ocasiones tienen que permitirnos hacer pasar un caño por su propiedad. Que esto se haya logrado nos demuestra que entre todos sabemos cooperar y unirnos por un objetivo común para Tierra del Fuego”.

Tras comentar que “cuando durante tantos años no se realiza la inversión necesaria en infraestructura de servicio se vuelve muy difícil remediarlo, pero trabajando juntos lo estamos logrando”. Bertone explicó que “estas obras solo se comunican de boca en boca, porque están bajo tierra, pero son necesarias y nos permiten bajar el subsidio al gas envasado que hoy es un enorme gasto para todos y no se compara con la calidad de vida que le brinda a una familia estar conectados a la red de gas domiciliaria”.

Esta obra ha sido ejecutada para acompañar adecuadamente el crecimiento sostenido de usuarios conectados a la red de gas natural que ha registrado la provincia en los últimos tiempos. En promedio, ingresan al Sistema Fueguino más de 1.200 usuarios por año, llegando en la actualidad a abastecer a casi 50.000

Con esta inauguración, el Sistema Fueguino de Transporte de Gas ya cuenta con 205 km. de refuerzos adicionales en cañería de 12 pulgadas, cifra que representa más del 70% de la extensión original del mismo, dándole una mayor robustez y confiabilidad a la operación.

Asimismo, y como parte del Plan 2017-2022, Camuzzi Gas anunció nuevas inversiones para la provincia por un monto de $100 millones adicionales en refuerzos de las redes de distribución de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, que se suman a los $102 millones que serán invertidos en obras de mantenimiento y confiabilidad durante 2019.