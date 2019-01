Mónica Rocha fue dada de alta

“Desde las primeras 24 horas teníamos localizado el lugar donde se hallaba, lo que sucedía era que el terreno era muy dificultoso para poder llegar. Cuando se la localizó en la mañana de ayer se había dispuesto que, una vez que fuera estabilizada en Tolhuin, se la iba a trasladar al hospital Río Grande para hacerle un chequeo general, que incluye tomografía y análisis generales. Se evaluó su estado general a partir del shock fisiológico que tuvo, y en el transcurso de la mañana se la dará de alta y retornará a su casa”, adelantó, paso que se dio antes del mediodía.

“Ella me confirmó que hace cinco años vive en Tolhuin, y que habitualmente realiza senderismo. De hecho, el 31 de diciembre de cada año realiza estos recorridos y ya había intentado llegar al cerro pero no lo pudo hacer. Se había preparado para poder alcanzar la cima este fin de año, me dijo que siguió las instrucciones que le habían dado pero evidentemente se desorientó. En zona boscosa una desorientación produce estos extravíos”, señaló el magistrado.

“La desaparición fue en la tarde del 31, ella se comunicó a la noche e inicialmente comenzó como una búsqueda como cualquier extravío pero, avanzadas las horas, se dio intervención formal al juzgado. Desde el tribunal se dispusieron diversas medidas, como el alerta a los puestos fronterizos y todos los puestos policiales, con la revisión de todos los vehículos en la frontera y aeropuerto. Se activó un sistema de búsqueda que incluyó 100 efectivos, convocamos a la policía, la prefectura, fuerzas vivas de las tres ciudades, se requirió a la empresa de telefonía de la señorita que se localizaran todas las comunicaciones y en escasas horas teníamos las coordenadas geográficas de la emisión de los llamados. Por eso al día siguiente ya estaba circunscripta la zona donde se podía encontrar”, detalló el juez.

“Teníamos problemas para operar con drones porque esos días estuvo muy ventoso, por eso la operación se circunscribió a la exploración por tierra. Los perros habían seguido su rastro y estábamos seguros de que la íbamos a encontrar rápidamente. Obviamente la expectativa era encontrarla en buen estado de salud y afortunadamente así ocurrió”, concluyó Cesari Hernández.

Fuente: Sur 54