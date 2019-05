Se suman más efectivos policiales para la búsqueda del joven extraviado

La policía de Tierra del Fuego sumó otros veinte efectivos a la búsqueda de Carlos Nicolás Duarte Luna, un joven de 29 años que desapareció hace una semana cuando salió a hacer una caminata en proximidades del municipio de Tolhuin, en la zona central de la provincia.

Duarte Luna es oriundo de Buenos Aires pero desde diciembre residía en territorio fueguino, hasta que el 30 de abril salió de la cabaña en la que se hospedaba en Tolhuin y desde entonces no volvió a saberse de él.

Los efectivos policiales junto a una comisión de auxilio integrada por miembros de varios organismos de seguridad (como Defensa Civil, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios y Guardaparques) iniciaron un rastrillaje de la zona que hasta el momento dio “resultado negativo”, indicaron voceros del gobierno fueguino.

Según el dato aportado por testigos y manifestado luego por familiares que radicaron la denuncia de búsqueda de paradero, el joven salió a caminar y nunca regresó a su lugar de alojamiento.

Los primeros indicios llevaron a iniciar la búsqueda en la zona conocida como “Laguna Varela y Reserva Laguna Negra”, aunque durante el fin de semana los efectivos rastrillaron lugares más alejados, entre ellos, “la zona de las Termas del Río Valdez, Villa Marina y la cabecera del Lago Fagnano”, indicaron las fuentes.

También se recorrieron barrios de Tolhuin y la policía empezó ayer a la mañana a inspeccionar el paraje boscoso que rodea otra laguna, en el sector conocido como “Aguas Blancas”.

El subcomisario Esteban Britez, de la policía provincial, no descartó-incluso- que Duarte Luna pueda ser buscado a partir de las próximas horas en las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

“Hemos distribuido fotografías y en algunos lugares hemos ido casa por casa en busca de alguna pista. Hasta ahora no hemos encontrado nada”, admitió el policía en declaraciones a la prensa local.