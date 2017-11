Tras los anuncios de Dujovne, cien familias temen perder sus trabajos

El secretario de Producción del Municipio de esta ciudad Eliseo Levin realizó ayer una recorrida por los diferentes aserraderos que tiene la ciudad, los cuales trabajan directamente con las fábricas para la realización de pallets, y se ha encontrado con el malestar de los empleados en función de los anuncios realizado por el ministro de Hacienda de Nación Nicolás Dujovne sobre la eliminación de los impuestos internos a televisores, monitores, celulares y otros productos similares.

Levin señaló que “existe mucha incertidumbre en los aserraderos de la zona debido a que las fábricas les han señalado que no realicen una reserva de madera para seguir fabricando, cuando normalmente lo hacen, dado que tienen un programa, lo llevan adelante, más allá de que aún no le han dejado de pedir los pallet”.

En relación a la cantidad de trabajadores que tiene la industria aserradero del corazón de la isla, el funcionario municipal señaló que “normalmente cada aserradero que se dedica a la fabricación de pallets cuenta con alrededor de veinte personas trabajando, donde actualmente hay cinco aserraderos que en un 60% de su producción se la dedican a la fabricación de pallets”.

Recordó que cuando surgió el tema de los monitores en diciembre pasado nosotros ya “sufrimos una merma en la fabricación de pallets, y ahora volvimos a sufrir una nueva incertidumbre con las declaraciones realizadas por el Ministro de Finanzas respecto del proyecto para la reducción de los impuestos internos”.

Si bien las “fábricas no han cancelado los pedidos, pero si les han informado a los empresarios madereros que no reserven madera, cuando normalmente se hace un stock en cada aserradero para tener ante cualquier eventualidad, entonces ante esta incertidumbre les mencionaron que no dejen el stock de pallets en los galpones porque no se sabe que puede llegar a pasar con este proyecto de ley”.

Levin resaltó que al tener cada “aserradero veinte personas trabajando, donde el 60% de la producción es de pallets, mientras que el 40% restante es madera de primera, y madera que va a la construcción, y el resto es la fabricación de muebles”.

De concretarse este proyecto de ley de Nación traería “terribles consecuencias para nuestra ciudad, particularmente para los aserraderos, teniendo en cuenta que nuestro intendente Claudio Queno puso postura como máximo representante de la comunidad ante esta situación planteada”.

Levin aseguró que en caso de que este proyecte realmente se concrete sin lugar a dudas las “empresas comenzaran a despedir personal, teniendo en cuenta que son cien las familias que dependen de los aserraderos, en una ciudad donde tenemos alrededor de diez mil habitantes, donde el 10% de la fuerza laboral se desarrolla en aserraderos, lo cual sería una situación muy difícil de poder paliar”.

Fuente: Provincia 23

