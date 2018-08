Abuso sexual: Guidi confia en la justicia para que “estos hechos se investiguen

El Dr. Rodrigo Guidi, abogado de la joven Gaiala Pérez, denunciante de abuso sexual desde que tenía 5 años por parte de su padrastro, expresó su confianza en la justicia provincial porque “estos hechos se investigan”, y destacó la preocupación del presidente de la caja Rubén Bahntje por interiorizarse del tema, al estar involucrado el director de administración.

Por FM Del Sur, dijo que su clienta “hizo la denuncia como muchas otras mujeres que también tienen denuncias de igual tenor. En el caso de Gaiala puedo confirmar que el 31 de enero se presentó en la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad y, a partir del apoyo que allí le dieron, formuló la denuncia. Desde aquella fecha al día de hoy es una causa que todavía está en trámite. Todavía no hay procesamientos, se está tomando una serie de medidas de prueba que ha solicitado la defensa del denunciado y que hemos planteado nosotros como querellantes”, indicó.

En el portal Sur 54, el letrado aseguró que “la denuncia está avanzando. Se tomó declaración indagatoria, con lo cual el denunciado queda imputado en la causa y puede empezar a defenderse. La situación procesal del imputado debe resolverse en diez días hábiles con posterioridad a la indagatoria, pero estos hechos siempre llevan un poco más de tiempo, porque estamos frente a una causa que es delicada para ambas partes, tanto para mi cliente como para la persona denunciada. Son procesos que demandan un tiempo de investigación”, explicó.

“Estos delitos contra la integridad sexual, cuando han sucedido contra un menor de edad, tienen un plazo de prescripción que empieza a correr a partir de que la supuesta víctima cumple la mayoría de edad. Gracias a todo un movimiento de cambio cultural, las personas que se encuentran en esta situación están mucho más sostenidas para poder llevar adelante una denuncia de este tipo. El caso de mi cliente no es el único y hay decenas que se están tramitando en la justicia provincial”, advirtió, teniendo en cuenta que en la provincia el porcentaje más alto de condenas tiene que ver con delitos contra la integridad sexual y “hay un alto porcentaje de hechos intrafamiliares, es decir en el interior de la familia”.

Dado que el presidente de la caja de previsión Rubén Bahntje dijo que iba a pedir información al juzgado, recordó la vigencia de un decreto de la gobernadora vinculado con este tipo de delitos cuando involucran personal estatal. “Yo no puedo hablar por el presidente de la caja, pero entiendo que debe haber manifestado esto como consecuencia del estado público que tomó el hecho. Hay un decreto firmado por la gobernadora de la provincia que sostiene que va a ser implacable con este tipo de hechos, que generarían sumarios administrativos. En principio por la vigencia de este decreto, entiendo que la misma justicia debería informar del inicio de la causa, pero esto no se hace, y me parece lógico que el presidente pida los informes que crea pertinentes. Eso ya es una cuestión administrativa que excede al trabajo que estamos haciendo en la vía judicial”, aclaró.

Concedió que para tomar medidas con el denunciado, “como mínimo entiendo que debería haber un auto de procesamiento como para que la administración pueda tomar intervención, si lo cree conveniente. Yo conozco particularmente dos casos en los que se ha procedido a la suspensión preventiva, pero a partir del procesamiento”, dijo.

“Yo tengo confianza en la justicia, más allá de todo lo que se dice, porque la justicia hace su trabajo y estos hechos se investigan. El hecho de que esta chica haya hecho pública esta situación es una forma de sacarse de adentro todo este dolor que ella tiene, lo que muestra también que estamos fallando con las organizaciones intermedias que deberían ser de contención para este tipo de situaciones, por ahí organismos administrativos que deberían sumarse en el apoyo psicológico para las personas que pasan por estos hechos. Deberían tener este apoyo y no lo tienen en la medida que se requeriría”, observó.

