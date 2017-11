Acosta cuestionó a Caló por la flexibilización de los trabajadores metalúrgicos

La presidente de la Cooperativa Renacer, Mónica Acosta, cargó contra el acuerdo de flexibilización entre la UOM y AFARTE, consolidado ayer dentro del paquete que se firmó con Nación, para frenar la eliminación inmediata de la ley de impuestos internos.

En principio sostuvo que fue “precipitado” decidir un congelamiento de salarios por dos años, cuando todavía no había ingresado el proyecto de reforma tributaria, teniendo en cuenta que desde el principio se planteó la gradualidad, que ayer se publicitó como un logro.

Por Radio Provincia, consideró que, una vez ingresado el proyecto definitivo, “sería muy bueno que hubiese una nueva convocatoria del gobierno para evaluar todos los temas, sobre todo los sacrificios que implica este paquete de medidas, más allá del tema del arancel, porque es importante que el estado no pierda el equilibrio en materia de recaudación, dado que eso va destinado a salud, educación, a los salarios de los trabajadores”, dijo, y de hecho la recaudación se verá afectada por el compromiso de reducir la tasa de verificación a las empresas y bajar los costos portuarios.

Respecto de la decisión que atañe estrictamente a los trabajadores, manifestó que “nadie se merece ser chantajeado ni con despidos ni con una pistola en la cabeza ser llevados a tomar decisiones que conspiran contra la calidad de vida de cualquier trabajador. Esa no debiera de ser la idea de una negociación”, subrayó.

“Sabemos de qué lado siempre tenemos que juntar las pérdidas. Hasta el día de la fecha no conozco ningún empresario en nuestro país que haya quebrado una firma de manera fraudulenta, que haya estafado a sus trabajadores sin derecho al cobro de indemnizaciones, y que esté preso. Sí conozco parte de la corrupción que hoy se dice combatir y me parece muy bien, pero no solamente con dirigentes gremiales opositores al gobierno, sino con parte de los aliados y con aquellos que son tal proclives para dejarse corromper, a los efectos de entregar a toda una clase trabajadora y todo un pueblo”, sostuvo Acosta.

Sin medias tintas, habló c

