Acuerdo con Gran Bretaña: “No podemos más que repudiar esta política del Gobierno Nacional”

El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto, expresó su respaldo al reclamo de la gobernadora Rosana Bertone por el avance de la soberanía de la provincia, siendo Malvinas parte de su territorio, ante un posible acuerdo pesquero en el Atlántico Sur con Gran Bretaña.

“Desde el primer 2 de Abril que asumió este gobierno de Macri, el intendente Vuoto expresó la preocupación por la decisión de bajar el rango del área de Malvinas a una subsecretaría, y ya advertíamos que era el inicio de una política que no significara la férrea defensa de soberanía”, dijo a Radio Provincia.

“Día a día van a avanzando con esta política desmalvinizadora. No imagino que le den el manejo de una parte de otra provincia argentina a un país extranjero, y siguen sin entender que tanto las Malvinas como el mar circundante son parte del territorio de la provincia de Tierra del Fuego”, remarcó.

“Son permanentes las políticas desmalvinizadoras, se equivocan con los mapas en forma permanente desde distintas áreas del gobierno y no se le da importancia a la cuestión Malvinas. Detrás hay algún tipo de negocio con los ocupantes británicos a través de algunas de sus empresas, y esto es dar marcha atrás con la defensa firme de nuestra soberanía que tuvimos”.

“No podemos más que repudiar esta política del gobierno nacional y somos totalmente solidarios con los reclamos que ha efectuado el gobierno de la provincia. No hay otra forma de calificar esto que no sea una entrega de soberanía y de recursos soberanos”, manifestó el funcionario.

“La pesca y los recursos hidrocarburíferos son dos temas recurrentes y los ingleses tratan de manejar esto desde hace décadas. Estos países que actúan con una mirada imperial sobre el mundo siempre tienen una visión estratégica, y siempre encuentran algunos socios locales que no le dan importancia a estos recursos”, lamentó.

Advirtió que la posición del gobierno argentino “no es inocente, porque no creo que no se sepa o que no haya antecedentes en la Cancillería argentina sobre los recursos pesqueros del área y la posibilidad de enormes recursos petrolíferos. Esto no es nada más y nada menos que una entrega de recursos y soberanía”, sentenció.

“Desde el Municipio somos solidarios con el reclamo del gobierno y, si es necesaria una ayuda, haremos un comunicado apoyando esta defensa de nuestros recursos”, concluyó.

Fuente: Sur 54

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.