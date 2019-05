Adjudicación de predio para sede de ASEOM: “Queremos que Vuoto continúe”

Los empleados municipales manifestaron hoy el apoyo al intendente de la ciudad y su reelección. “Queremos que Walter Vuoto continúe al frente de la Intendencia”, manifestó Antonio Delgado en el marco del acto de entrega del decreto de adjudicación del predio municipal para la construcción de la sede de la Asociación Sindical de Empleados y Obreros Municipales (ASEOM).

Vuoto encabezó el acto acompañado del concejal Hugo Romero, el jefe de Gabinete, Oscar Souto, los secretarios de Gobierno, Omar Becerra, de Cultura David Ferreyra, de Hábitat y Ordenamiento Territorial Teresa Fernández, de Turismo José Recchia, Legal y Técnica, César Molina; los subsecretarios Gabriel De la Vega; de Relaciones con la Comunidad Noelia Trentino, de Economía Social Graciela Navarro, el jefe de Emprendimientos locales, Sebastián Maller.

“En este intendente tienen un aliado que tiene que administrar y encontrar los equilibrios. Tenemos un nuevo desafío, un nuevo camino en nuestra gestión, sabemos que tenemos todavía que reordenar mucho, pero nos tocó el desafío de reconstruir la ciudad y tenemos por delante una nueva instancia, para seguir profundizando”, dijo Vuoto.

La arquitecta Teresa Fernández expresó que “es un gran orgullo poder cumplir con lo que ha pedido el intendente que es distribuir la tierra entre nuestros vecinos, pero no sólo para viviendas sino también para sedes, actividades culturales, deportivas. Para nosotros concretar que el gremio pueda organizarse, participar y defender todos los derechos de los trabajadores, pelear por la justicia social, pensar y trabajar para nuestra ciudad es muy importante”.

El secretario general del gremio municipal, Antonio Delgado, agradeció “al intendente Vuoto y a la compañera Teresa Fernández que nunca dejó de trabajar. Esto nos emociona porque la idea es poder trabajar intensamente para tener nuestra casa, trabajar en el barrio y con el barrio donde vamos a estar”. Recordó la falta de tierras mientras no hubo gobiernos peronistas y agradeció al Intendente, con emoción, “la posibilidad de contar con este predio”.

Walter Vuoto se dirigió a los municipales presentes y afirmó que “hemos hecho una inversión histórica, la compra enorme para que tengan máquinas, camiones, tolvas nuevas, camionetas. Hemos renovado la flota de autos de la municipalidad, hemos solucionado el transporte público que hoy lo maneja el Estado municipal, con 16 mil usuarios que lo utilizan. Eso es un orgullo, como las obras por administración que hacía muchísimo que no se hacía. Ya estamos próximos a reinaugurar tres centros comunitarios, había conexiones de gas que no se hacían antes. Si dios y ustedes nos acompañan vamos a tener otra gestión y hay que agilizar y modernizar y prestar cada día mejores servicios”.

Por último, el mandatario de la ciudad les agradeció el acompañamiento y los llamó a trabajar para el país que se viene. “Aprendí a ser intendente con ustedes, nos aprendimos a conocer, sabemos lo que falta para delante, pero darle la tierra a este sindicato, la importancia de organizarnos. Hay que pensar en el país que se viene, cuando se vayan estos muchachos para no volver más, hay que organizarse porque tenemos que recuperar un Estado que vuelva a tener paritarias, que devuelva el trabajo, la capacidad de consumo, con salarios que crezcan por encima de la inflación. No hay posibilidad de ampliar derechos si no tenemos sindicatos fuertes”.

