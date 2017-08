Aerosilla del glaciar: Para Bertotto no es “correcto” privatizarla

El concejal del PRO Tomás Bertotto, sostuvo por Radio Provincia que “no entiende el privatizar ” la aerosilla del glaciar Le Martial, pero si entiende ” el mal manejo del Estado”, teniendo en cuenta que este gran atractivo turístico desde 2014 no está funcionamiento.

“Yo veo que esto no es correcto, esta aerosilla permitía no solo poder ir a esquiar de manera muy accesible, sino que es también uno de los puntos obligados que tiene el turista que viene . Hace tres años que no funciona y la provincia ha dejado de recaudar un punto muy importante y representativo. Yo quiero saber que pasó, hay que buscar a los responsables de este abandono porque encima vemos que la mejor opción es privatizarlo, porque el Estado no lo puede controlar”, reclamó.

“Yo veo a todas luces esto incorrecto, porque se recauda mucha plata solo con el turista y además el fueguino puede disfrutarlo a precios accesibles, entonces si privatizamos, la plata va toda a un solo bolsillo y por supuesto no va a generar la mejoras necesarias para disfrutarlas. No creo que haya que privatizar porque el Estado puede hacer las cosas bien”, concluyó.

