El pasado 7 de agosto la gobernadora Rosana Bertone había anunciado en el programa radial Va de Nuevo de Ushuaia que tomaría “decisiones antes de la campaña elector en la Dirección Provincial de Energía” y otros organismos provinciales, en este marco Alejandro Ledesma asumió como nuevo presidente de la DPE mientras que Juan Carlos Saldivia dejará de pertenecer a la gestión provincial.

Tras reconocer que organismos como la DPE no iban “ni para atrás ni para adelante en esta nueva transformación que queremos darle a la provincia” y de considerarlo un “caso emblemático” ya que no sabía cómo hacer para que trabajen, Rosana Bertone decidió desplazar de la presidencia de la Dirección a Juan Carlos Saldivia, quien ya ocupaba el cargo desde la gestión de la ex gobernadora, Fabiana Ríos.

En este marco, quien fuera el actual secretario secretario de Gobierno, Alejandro Ledesma, tomó las rindas de la Dirección Provincial de Energía.

En diálogo con FM del Pueblo, Ledesma adelantó que “iré a conocer a los empleados y a ver cómo trabaja cada uno así comenzamos a hacerlo juntos”.

“Rosana Bertone me encomendó que se comience a notar el trabajo, que esté la luminaria correcta en la ciudad y que trabajemos en los barrios”, puntualizó el nuevo presidente de la DPE.

Además “me marcó que tenemos que trabajar con toda la estructura de administración que tiene la Dirección Provincial y comenzar a encarar las obras nuevas”, agregó Ledesma.

En este sentido y para finalizar, dijo que “tenemos muchísimos sectores de la ciudad a oscuras por no hacer el mantenimiento que corresponde, tenemos nuevos barrios a donde tiene que llegar el servicio y debemos trabajar en Ushuaia y Tolhuin”.

