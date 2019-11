Antigua Casa Pena:La Municipalidad repudió los daños provocados por un turista

El secretario de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, repudió los destrozos generados en la madrugada de hoy por un turista en una de las puertas de acceso a la antigua Casa Pena, donde funciona el Museo de la Ciudad, espacio que forma parte del Patrimonio Histórico Cultural de Ushuaia. “Tenemos que impulsar las acciones necesarias para que este tipo de hechos no vuelva a producirse”, remarcó. El funcionario relató que “después de la 1.30 nos llamó el operador de Defensa Civil municipal ya que la Policía había informado que había detenido a una persona en el Museo de la Ciudad, en la antigua Casa Pena, y que esta persona había producidos unos destrozos por lo que nos pidieron que nos acercáramos al lugar”, a lo que sumó que “dos vecinos que pasaban por el sector vieron lo que estaba pasando y llamaron a la Policía”. Ferreyra agregó que “estimamos que bajo los efectos del alcohol esta persona intentó ingresar al Museo y rompió los vidrios de una de las dos puertas de acceso”, por lo cual “en ese momento realizamos la denuncia correspondiente”. Sin embargo, “cuando comenzó la jornada laboral nos dimos cuentas que no fueron solo los vidrios, ya que por los golpes rompió la cerradura y parte de la puerta”, apuntó el secretario de Cultura en diálogo con FM del Sur, a lo que sumó que “no es la primera vez que sucede que cuando el personal municipal llega para comenzar su jornada laboral en el Museo, la Antigua Casa Beban u otro espacio se encuentra con destrozos”. Por último, Ferreyra explicó que la reparación de la puerta requerirá “un trabajo artesanal para no modificar la estructura de la casa” teniendo en cuenta su condición de patrimonio histórico y cultural.

