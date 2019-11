Harrington: “Siempre me llevo la parte positiva por lejos”

Tras renunciar, el legislador Daniel Harrington, realizó un balance, dijo que «veo cómo se han dado las diferentes vivencias y circunstancias políticas” dijo y resumió: “Siempre me llevo la parte positiva por lejos, porque no solo que fui parte de un bloque que me acompañó, a lo largo de este tiempo que lo propuse en esta Cámara, sino que también tuve en muchos de los Legisladores, la posibilidad de ir a pedir un consejo, un asesoramiento y siempre fui bien recibido”, dijo.

