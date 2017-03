Av. Perto Moreno: “De ninguna manera hubo gravedad institucional”, aclaró Montilla

La contadora María Teresa Montilla, quién integra la Sindicatura municipal, aseguró que “de ninguna manera hubo gravedad institucional” a la hora de realizar el control preventivo sobre la repavimentación de la Avenida Perito Moreno e indicó que “el mes de atraso” en la obra, al que aludió la Secretaria Legal y Técnica, Victoria Vuoto, “no fue culpabilidad de la Sindicatura”.

Montilla explicó por Radio Provincia “que en el tiempo en que hicimos el control preventivo , para ella (Vicitoria Vuoto) era extemporáneo y luego de juntarnos con los síndicos decidimos que estaba fuera de término, no así, las observaciones que están contenidas en el acta”.

“La obra nunca dijimos que no podían continuarla-destacó-. Distinto a lo manifestado por la funcionaria municipal, Victoria Vuoto, quién aseguró la obra estuvo “frenada un mes” por las observaciones. “En realidad no fue así, nosotros solicitamos la intervención del expediente y ellos nos pidieron que lo hagamos en carácter de urgente, lo cual significa, cuatro días corridos así que nosotros, al cuarto día, le devolvimos los expedientes. Esto fue en febrero, donde dimos la devolución en tiempo y forma para que pudieron continuar. Este mes al que ella hace referencia no fue culpabilidad de la Sindicatura”, remarcó.

“Ellos tuvieron la posibilidad lego,, durante 15 días, de presentar los descargos y no lo hicieron. Si lo hicieron ante el Concejo, presumiendo que nosotros no íbamos a poder dar las respuesta a las observaciones , si bien hubo una coincidencia de licencia de la vocal conmino, fueron tres días, no un mes como advierte”, aclaró la contadora.

“Nuestras observaciones han sido absolutamente técnicas, nosotros hemos advertido presuntas irregularidades que ellos tendrían que solicitar el levantamiento con algún descargo y documentación que avale la misma. No fue intencional realizar un control preventivo, al contrario fue ayudar al Ejecutivo a que pueda prevenir ciertas irregularidades que se podían llegar a producir por el procedimiento, que no resulta del todo regular. No hubo gravedad institucional de ninguna manera”, subrayó finalmente.

