Avenida Perito Moreno: Habilitaron avance de obra

La Sindicatura General Municipal habilitó a la Municipalidad de Ushuaia a avanzar con la obra bajo iniciativa privada para la reconstrucción y repavimentación de la avenida Perito Moreno que permitirá descomprimir un importante sector del tráfico pesado y vehicular sobre dicha traza de la ciudad.

La obra permitirá la construcción de carriles extras desde Gendarme Argentino hasta el puente ubicado en Eva Perón, agilizando el tránsito pesado y de vehículos de menor porte en ese sector de la ciudad de Ushuaia.

El presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino, explicó que “nos encontramos con una presentación que había hecho el Municipio en el Concejo y entendíamos que esto lo debía solucionar o opinar de forma definitiva la Sindicatura”.

“Por eso la semana pasada enviamos nota para que se expidan en plenario. Y las observaciones se han levantado”, confirmó.

“Somos respetuosos de cada institución y el Concejo como última instancia debe intervenir. Después del plazo, la Sindicatura ha respondido y eso posibilita la continuidad de la obra de la calle”.

Por último aclaró que “el Concejo Deliberante declaró interés la obra, después hay cuestiones técnicas administrativas que debe llevar adelante la Municipalidad y la Sindicatura debe controlar. El Concejo esta ajeno a esta situación, cuando llega estó y viendo que la Sindicatura no ha tenido reunión plenaria, por eso se giró. Esto hay que aclararlo porque se ha hablado mucho sobre este tema y me parece que los roles que le compete a cada uno se debe hacer pero el Concejo no debe interferir en estas cuestiones cuando se puede resolver por ello mismo”.

