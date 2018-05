Avenida Perito Moreno:“La segunda más importante de los últimos 20 años después de la Doble Maipú”

El intendente Walter Vuoto y la gobernadora Rosana Bertone encabezaron la apertura de la nueva avenida Perito Moreno, tramo de 1400 metros que fue reconstruida con hormigón, obra vial definida por el jefe del Ejecutivo municipal como “la segunda más importante de los últimos 20 años después de la Doble Maipú”.

Junto a los mandatarios estuvo el intendente mandato cumplido Mario Domingo Daniele, concejales, diputados, senadores, fuerzas de seguridad, funcionarios y diversos sectores gremiales.

También se encendió la nueva luminaria LED que colocó la Dirección Provincial de Energía, en el marco del trabajo integral que llevan adelante la Provincia y el Municipio en distintos sectores de la ciudad.

La nueva traza significará un cambio sustancial en la comunicación vial entre la zona del puerto con el sector del Parque Industrial y los barrios del norte de la ciudad, a partir del ordenamiento y agilización del tránsito, y una importante mejora de la seguridad vial.

Cabe resaltar que la obra se concretó mediante el régimen de iniciativa privada y demandó una inversión de 43,5 millones de pesos.

Contempló el levantamiento de la vieja carpeta asfáltica que se encontraba prácticamente destrozada debido a la falta de mantenimiento de muchos años, el tratamiento y acondicionamiento de suelo y bases, y la repavimentación de 1400 metros de la avenida con hormigón de un espesor de 20 centímetros.

Además, se realizó un ensanchamiento de la traza de 13,5 metros y ahora la Perito Moreno cuenta con dos carriles por mano.

También se construyó una rotonda derivadora a la altura de la calle Vito Dumas, se tendieron cordones e islas separadoras de carriles, se construyeron pluviales, se instaló señalética y se mejoraron las medidas de seguridad.

Paralelamente, el Gobierno provincial colocó nueva luminaria LED a través de la Dirección Provincial de Energía, mientras que la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) concretó trabajos de entubamiento y conexiones.

Por otra parte, se licitó y adjudicó la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Grande con una inversión de 13 millones de pesos, obra complementaria que realizará Zimentar SRL, empresa que llevó adelante la reconstrucción de Perito Moreno.

La Apertura

En el acto de apertura de la nueva avenida Perito Moreno, en el tramo que va de la calle Eva Perón hacia el centro de la ciudad por 1400 metros, el intendente Walter Vuoto manifestó que “hoy es un día especial para todos nosotros porque cuando empezamos a planificar esta obra con mis compañeros, con todo el gabinete, muchos pensaban que estábamos locos, pero no nos quedamos en los lamentos ni con que no teníamos recursos, ni que se debían 400 millones de pesos y no teníamos cuenta corrientes abiertas, sino que nos pusimos a pensar como salíamos de esta situación, como hacíamos obras para que la Ciudad esté cada día más linda y acomodándonos esa cruda realidad”.

Afirmó que “alli entendimos que en este país donde nos toca atravesar una dura realidad, momentos tan complejos económicos, sociales y financieros, lo único que no había que resignar eran los sueños”.

Destacando que “eran los sueños de vivir en una Ushuaia mucho más linda, digna de ser vivida y transitada. Pero nunca pensamos cuando comenzamos que iban a golpearnos tanto las decisiones económicas emanadas del Gobierno nacional y nos pusimos a trabajar en un plan de obras que también era ambicioso e increíble y que pudimos concretar en un 80% esta temporada con más de 160 cuadras intervenidas”.

Vuoto expresó que “aquellos que crecimos los últimos doce años en éste país, entendiendo que la única forma de transformar era con la firme convicción que la política es la herramienta que le cambia la calidad de vida a la gente. En tiempos donde la política está denostada, hay un gobierno provincial y municipal que más allá de las diferencias y distintas miradas de los problemas se juntaron cuando tenian que hacerlo para defender la industria cuando venían por ella, para buscar juntos una salida porque hay gente comprometida con la realidad de los fueguinos y nos duele el dolor de cada fueguino y cada ushuaiense”.

El jefe comunal aseveró que no hay proyectos individuales, sino una construcción colectiva y no era un mero discurso de campaña, “como dijimos, a la adversidad hay que insistirle. Agarramos una Municipalidad fundida, con calles detonadas y destruidas, con sólo un 22 por ciento de los votos que nos daban muy poca legitimidad a la hora de hablar, pero también vivimos en este país cuando un dirigente con el 22 por ciento pudo cancelar la deuda con el FMI, sacarlo adelante, crear millones de puestos de trabajo, construir la justicia social, el plan de obra pública más grande de los últimos doce años y hemos aprendido desde ahí a no arrodillarnos ante las adversidades” sentenció.

En tal sentido, argumentó que mirar para adelante pensando que la política sí puede traer una ciudad distinta con justicia social y con cada obra “como hicimos con los barrios informales que durante 20 años estuvieron invisibilizados y comenzamos un proceso de regularización. Ese es el modelo de Estado que tenemos y asumir el enorme compromiso de visibilizar lo que estaba escondido es una decisión profundamente peronista”, concluyó.

