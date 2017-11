Bertotto le pidió a la UISE que el boleto no supere los 11 pesos

El concejal del PRO Tomás Bertotto, gestionó ante la UISE que la suba no supere los once pesos e indicó que “es necesario aumentar el valor del boleto, ya que el mismo no ha sufrido modificaciones desde 2014, en contraposición con los gastos que han ido en aumento estos años, pero se debe realizar de forma gradual, de manera que permita a los usuarios adaptarse a los mismos”.

Bertotto mantuvo este martes una reunión, en el marco del proyecto que se viene planteando en comisión y que será tratado en la próxima Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Ushuaia sobre el aumento de boletos del transporte público, con el presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado Gustavo Baré, en la cual analizaron los números y costos que debe afrontar la empresa mes a mes y evaluaron los cálculos que permitirían un normal desempeño del servicio en el próximo año.

El concejal sostuvo que “hicimos el cálculo para que el boleto no supere los once pesos y creemos que, de alguna manera, esta forma gradual de aumento contribuiría a cerrar los costos operativos de la empresa de transporte público de pasajeros”.

El edil indicó que Baré accedió al pedido de no excederse en la suba, “siempre y cuando ésto se realice lo antes posible”. El presidente de la UISE aceptó el pedido del concejal Bertotto “siempre y cuando se apruebe antes de fin de año, porque es preferible aumentar a once pesos para garantizar la continuidad del servicio, que seguir con la discusión y que no se apruebe hasta los primeros meses del próximo año” sostuvo Baré.

Bertotto analizó que “subir desde $6,80 a $11 es más lógico que a $14 y es un intermedio de lo que pide la empresa y del actual costo del boleto”.

También pidió que “se extienda los recorridos al norte de Alem, al barrio de Andorra y que la gente que toma el servicio de transporte en el barrio Río Pipo no deba hacer trasbordo en La Tranquera”. Al respecto, el presidente de la UISE se comprometió a llevar adelante esa modificación con el nuevo boleto.

Sobre el aumento el concejal del PRO analizó que “esta forma gradual, permitirá cerrar los costos operativos de la empresa y que el impacto no sea tan brusco en la sociedad”.

