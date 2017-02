Bertotto: “Queremos un intendente que esté priorizando la gestión ante cualquier división política”

El concejal Tomás Bertotto (PRO), se refirió al discurso brindado por el intendente Walter Vuoto en la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante capitalino. Sostuvo que el “discurso era lo esperado” y manifestó la necesidad de tener “un intendente que esté priorizando la gestión ante cualquier división política”.

“Fue un discurso que tendió mas a lo social y popular. Lo noté al intendente Vuoto un poco frustrado en cuanto a los objetivos que él preveía para el año pasado y no logró cumplir, y eso tiene mucho que ver en con la obra pública. Tenemos una ciudad colapsada en cuanto a bacheo y repavimentación. Es la prioridad número uno a la que debe apuntar hoy el municipio y en ese camino el intendente no está encontrando las soluciones que espera”, evaluó el edil por Radio Provincia.

“Las medidas en esta dirección siguen siendo escasas y en ese sentido tiene que buscar el camino al diálogo y el acercamiento con el gobierno provincial y nacional. No se pueden buscar soluciones aisladas desde el municipio, ya sabemos que no alcanza para todos los problemas que tiene la ciudad. Necesitamos un intendente más cercano a estos Ejecutivos, porque solo no se puede , la ciudad la vamos a tener que sacar adelante todos juntos”, advirtió.

“No queremos un intendente peleado con el gobierno nacional y provincial, al contrario, queremos un intendente que busque consensos”, reflexionó.

“El discurso era lo esperado, desde el Concejo queremos también que los proyectos del Ejecutivo lleguen con el tiempo prudencial para ser estudiados, y no como el año pasado, que llegaban muchos asuntos sobre tablas, donde no era posible ser analizados con la responsabilidad necesaria”, indicó.

Bertotto consideró además que “la gestión debería estar adelante de todo. Los partidos políticos a veces embarran la cancha

para buscar soluciones que son en definitiva para el vecino. Hoy tenemos los pozos que son reales, los colectivos también, la falta de agua y cloacas, son problemas graves que los distintos poderes debemos solucionar y en esa búsqueda no tiene que importar el partido político, las soluciones debemos encontrarlas entre todos”.

“Queremos un intendente que esté priorizando la gestión ante cualquier división política”, destacó.

Por último consideró que “la misma política de acercamiento que tiene la gobernadora debe fijar el intendente Vuoto si quiere buscar apoyo a nivel nacional, el camino ya lo tiene, sea por mí o Stefani, no creo que no lo quiera hacer, simplemente tiene que buscar los acercamientos. Esa disputa provincia-municipio hoy no ayuda a la gente”.

