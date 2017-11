Buscan regularizar los barrios informales de Ushuaia

El intendente, Walter Vuoto envió durante la jornada de hoy un proyecto de ordenanza que tiene como objetivo fijar los lineamientos a seguir para la regularización dominial de parcelas de asentamientos informales que se encuentran ocupados con anterioridad al 15 de diciembre de 2015.

En el proyecto establece que los ocupantes a regularizar mediante cualquier instrumento deberán cumplir con todos los requisitos y obligaciones para ser adjudicatarios establecidos en la Ordenanza Municipal 5055 .

Una de las pautas que establece para lograr la regularización es que si el predio donde se produjo el asentamiento posee servicios domiciliarios se adjudicará la parcela y deberá abonarse el valor total de venta del predio de que se trate, previo informe que acredite la situación particular del ocupante y que el mismo reside allí con anterioridad a la fecha señalada, mientras que si el predio en el que se produjo el asentamiento informal no posee servicios domiciliarios, se pre- adjudicará la parcela abonándose el cincuenta (50%) por ciento del valor del predio del que se trate, previo informe que acredite la situación particular del ocupante y que el mismo reside allí con anterioridad a la fecha señalada.

Los ocupantes que no se encuentren en condiciones de ser adjudicatarios o pre-adjudicatarios de un predio municipal conforme la presente Ordenanza se establecerá que deberán abonar un canon mensual.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.