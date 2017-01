Oncología: “No estoy dispuesta a someter a la gente a explotación laboral”, dijo Baró

La doctora Verónica Baró, encargada de la Unidad Oncológica del Hospital Regional Ushuaia, aclaró los motivos por los que el día miércoles suspendió, mediante un aviso, los turnos a pacientes con cáncer que requieren tratamiento de quimioterapia. “Necesitamos otra enferma para no seguir agotando el recursos humano que tenemos”, detalló. “No estoy dispuesta a someter a la gente a explotación laboral”, argumentó e informó que el servicio ya se presta normalmente.

“El día miércoles, me vi en la situación de suspender los tratamientos de quimioterapia como responsable del servicio de Oncología porque había varios pacientes que tenían que hacer tratamiento, con un sola enfermera. Nosotros hemos luchado durante años para que este servicio tenga una manera de trabajar y una calidad de atención y de bioseguridad del personal que trabaja, para lo cual se han hechos cursos, capacitación y se ha conseguido la cabina de flujo laminar en su momento”, detalló y en esa línea comentó que para la forma de preparar la quimioterapia, “básicamente se necesitan dos operadores ,entonces necesitamos dos enfermeros en preparación, para que sea realizado en forma segura para el personal y los pacientes”.

“Ese día había muchos pacientes y ya veníamos teniendo dificultades con el recurso humano “, explicó.

“Agoté todas las instancias administrativas, presentando notas, pidiendo que enfermeros íbamos a tener este mes, el próximo y el resto del año, porque en eso no tengo injerencia. Teníamos incertidumbre para cubrir los francos. Son dos enfermeras muy bien formadas, habíamos logrado tener este año una tercer enfermera para que puedan tomarse los francos como corresponde, conseguimos una persona , la formamos, trabajó muy bien y no sabíamos si seguía porque era requerida en otro servicio”, relató Baró por Radio Provincia.

“El martes, cuando me entero que iba a tener una sola enfermera, tengo una reunión con la Dirección del Hospital, pero no se entendió mi requerimiento, y se me avisa que esa enfermera iba a ir a Neonatología, entonces por eso usé el cartel. Yo no voy a exponer, ni a los pacientes y tampoco a la enfermera que está sola a hacer estos tratamientos, lo hice sabiendo que ninguno de los pacientes que tenía tratamiento ese día corría peligro de vida”, explicó.

“Lamentablemente me obligan por primera vez en 10 años a hacer una cosa tan tajante y tan a mi pesar. Mi lucha todos los días es por tener el mejor tratamiento posible para el Hospital, no es en contra de nadie. Ayer la enfermera volvió al servicio y trabajamos normalmente y hoy también. Espero que se entienda que no estoy dispuesta a someter a la gente a explotación laboral o al estrés que significa atender paciente oncológicos”, expuso con preocupación.

“Hace años que estas enfermeras trabajan solas poniendo lo mejor de ellas , son mi mano derecha y por eso creo que necesitamos otra enferma para no seguir agotando el recurso humano que tenemos. Es un área muy crítica y yo necesito que la gente descanse, y mi límite es que necesito recurso humano. Yo he solicitado que el Doctor Herrera vuelva como oncólogo y no esté en la Dirección porque se resta recurso y vuelvo a quedar sola”, añadió.

“Este y otro Ministerios han prometido cosas que no aparecen, por ejemplo el Centro Oncológico o el espacio de Oncología”, sostuvo.

“Esto no es de la noche a la mañana. Si tendré alguna consecuencia administrativa, la tomaré, pero mi deber es proteger a las enfermas y los pacientes”, concluyó.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.