Chica de 17 años seriamente herida por un nuevo ataque de perro

Una adolescente fue brutalmente atacada por un perro en la intersección de la avenida Leandro N. Alem con 12 Octubre, en Ushuaia, y debió recibir asistencia médica de urgencia en el Hospital Regional, producto de las graves heridas que sufrió.

La madre de la víctima contó a medios radiales los detalles del suceso, y precisó que el hecho tuvo lugar a fines de la semana pasada. Sin embargo, lo más sorprendente del caso es que la propia progenitora reveló también haber sido víctima de ataques de canes, en otras ocasiones.

“No hice denuncia todavía porque mi hija no quiere. Ayer se le abrió la herida y se le inflamó, precisamente por esto tiene que hacer reposo y no hacer fuerza. A mí me mordieron perros no muy grandes y duele un montón”, recordó la vecina, afligida.

En ese sentido, afirmó que una vez se apersonó junto a su hija en la guardia del hospital local, tras el ataque, se encontraron con la novedad que el nosocomio solamente poseía insumos para las curaciones, pero carecía de calmantes y medicación para paliar el dolor.

“Igual yo conseguí para hacerlas acá en mi casa, lo indispensable lo tengo” -sostuvo con resignación- al tiempo que señaló que está tratando de conseguir unas muletas para que su hija pueda desplazarse por un tiempo, pero que su situación económica es compleja.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.