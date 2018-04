“Con un celular podemos alterar un voto o el resultado de la elección”

El licenciado Dante Zanarini docente de la UNR, coordinador del informe Análisis de Factibilidad en la Implementación de Tecnología en Diferentes Aspectos y Etapas del Proceso Electoral, expuso, ayer, en la sesión del Concejo Deliberante.

El especialista en voto electrónico y profesor de la Universidad Nacional de Rosario y coordinador del informe del CONICET, expuso que “a primera hora nos avisaron que no se hacía la comisión en Legislatura por ello agradezco a los concejales que me reciban en este ámbito y me permitan brindar mi aporte al debate sobre voto electrónico”, señaló Zanarini.