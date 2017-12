Concejales aprobaron el aumento en el precio del boleto de colectivo

El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó, este jueves en sesión, el aumento en el boleto del servicio de transporte público de colectivos de línea urbana, tras casi tres años de congelamiento en la tarifa. La medida fue votada por mayoría y únicamente Ricardo Garramuño y Gastón Ayala (MPF) se pronunciaron en contra.

A partir de esta actualización, el boleto único para la ciudadanía pasará a costar 11 pesos, mientras que el pasaje universitario será de $5,50; el boleto escolar secundario $4 y, finalmente, el boleto escolar primario quedará con un valor de $1,50.

En su argumento para concretar el aumento, los ediles consideraron “necesario” actualizar la tarifa, en virtud de las “mejoras en el servicio”.

En ese sentido, el presidente del Cuerpo, Juan Carlos Pino, se refirió a la anterior prestataria del servicio, Autobuses Santa Fé y sostuvo que, “de 22 coches que tenía, había sólo 7 en funcionamiento”.

“Era imposible dar un aumento bajo esas condiciones. Hasta hoy, el boleto de Ushuaia no tuvo incremento, siendo el pasaje más barato de todo el país. Para que no se caiga Ushuaia Integral SE -NdR: la actual administración, se necesita actualizar los valores”, fundamentó.

Por su lado, Silvio Bocchicchio (ECoS) afirmó que “es una realidad que el servicio mejoró”, y se mantuvo en línea con lo expuesto por Pino, al plantear que la tarifa “quedó desactualizada”.

Quien emitió la voz disidente fue, una vez más, Ricardo Garramuño, quien reconoció que que “el servicio mejoró”, pero no “lo suficiente”. “Sabemos que la tarifa está desactualizada, por eso propusimos un aumento del 50 por ciento, porque es necesario. Si no tuvieron subsidios nacionales en el comienzo, fue porque la UISE no estaba en condiciones”, sentenció.

En resumen, el nuevo cuadro tarifario quedó establecido de la siguiente manera:

Boleto Único = $ 11,00.-

Boleto Escolar Primario = $ 1,50.-

Boleto Escolar Secundario = $ 4,00.-

Boleto Universitario = $ 5,50.-

