Córdoba celebró la realización del plenario de ATE en Tolhuin

El secretario general de la seccional Río Grande de ATE, Marcelo Córdoba, detalló los puntos de debate en el plenario de seccionales convocado hoy en el polideportivo de Tolhuin, y además advirtió sobre la necesidad de un cambio de rumbo de la política económica para sostener la paz social en todo el país.

Por Radio Provincia, destacó que “por primera vez tenemos una jornada con las seccionales para analizar la problemática que tenemos. Hay cuatro temas: la pauta salarial, el tema previsional y asistencial, la situación judicial y las retenciones que sufren las seccionales a lo largo y ancho del país por parte del consejo ejecutivo, porque financiamos una gran parte de la política de la CTA y los consejos directivos provincial y nacional. Hoy estamos pasando una crisis terrible del punto de vista económico y financiero en las seccionales, que nos está llevando a una situación muy compleja”, planteó.

“Le estamos pidiendo al consejo directivo nacional que cese con las retenciones a las seccionales, que no haya más seccionales pobres y podamos subsistir en estos tiempos duros”, dijo, y adelantó que luego de analizar estos temas se va a emitir un documento o resolución con las conclusiones.

Respecto de la movilización de ayer, sostuvo que “es resultado del ajuste que venimos sufriendo en todo el país en estos dos años y medio, con este plan económico que nos está llevando a una situación difícil. La jornada de ayer fue muy importante y hemos participado activamente. Es parte de nuestro rol y acá no hay privilegios para nadie. Esta política de ajuste permanente no tiene límite y ya no hay trabajador ni hogar que aguante. Es parte del rechazo a este tipo de políticas y vamos a rechazar cualquier apriete, del color político que sea”, subrayó.

Consultado sobre las críticas al presidente y a la gobernadora, por el apoyo a nación, manifestó el ahogo financiero a las provincias y municipios, que les han quitado toda autonomía: “Es una realidad y vengo diciendo que las provincias y municipios han perdido toda la autonomía económica y financiera, por lo tanto tienen que ir a ponerse de rodillas ante el gobierno nacional,que maneja la voluntad de los gobiernos, de los municipios, de los legisladores, con la billetera central. Cualquier municipio va a ir a buscar una alternativa para resolver los problemas de salud, de educación y de salarios. Es evidente que esta política ha profundizado la crisis en la mesa de millones de argentinos”, remarcó.

“Este gobierno tiene que cambiar el rumbo económico, porque los que se han llenado de plata han sido los bancos y las grandes corporaciones, que tienen mucho dinero para comprar Lebacs. Un trabajador no va a ir a comprar Lebacs para pagar un alquiler. En las crisis, los que más plata tienen son los que más ganan y no lo podemos desconocer”, dijo.

Consideró que “es muy difícil que la provincia pueda cambiar el rumbo porque va a seguir dependiendo de la billetera del gobierno central. Si no cambia el rumbo del modelo económico, para que no haya más pérdida de trabajo y que la economía interna pueda subsistir, estamos en un gravísimo problema. Creemos que la situación se va a agudizar para noviembre y diciembre. El pueblo argentino está triste, lastimado, y están faltando las necesidades básicas en cada hogar. Si el gobierno no cambia el rumbo, peligra la paz social a lo largo y ancho del país”, aseveró.

“Nos acaban de pegar otro golpe al bolsillo con el aumento de combustibles, y ese aumento sabemos que va a ir a parar a las góndolas de los supermercados. Si el gobierno sigue con esta política vuelvo a reiterar que peligra la paz social en el país”, sentenció el dirigente. Fuente: Sur 54

