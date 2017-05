Daniele apuesta a la unidad del PJ

El ex intendente de Ushuaia, Mario Daniele se refirió a la conflictiva relación del gobierno fueguino, puntualmente con el municipio de Ushuaia. De cara a las próximas elecciones legislativas, aspiró “a repetir fórmulas”que le permitieron al FPV “ganar todo como nunca antes en la historia del peronismo fueguino”. “Yo no me resigno a que no haya unidad”, manifestó.

Consultado por Radio Provincia sobre la tensa relación Bertone- Vuoto, el ex mandatario comunal, expuso: “Yo creo que no hay que bajar los brazos, al tiempo que consideró, existe “una necesidad de unidad e ir juntos, en este caso, cuando los caminos no se crucen. El intendente quiere volver a ser intendente y la gobernadora quiere volver a ser gobernadora, entonces, no hay un choque de intereses”.

“No hay ninguna necesidad de tener un enfrentamiento, yo deseo que se pueda construir la unidad, bajar los decibeles, las declaraciones y que la gente vea a sus máximos dirigentes ocupados en la gestión”, añadió.

“No es bueno que un político descalifique al otro, esto no le sirve ni a uno ni a otro, la construcción política se hace en base a buscar el consenso de los grandes temas de Tierra del Fuego”, evaluó.

“Yo no me resigno a que no haya unidad-

remarcó-la política es justamente el arte de lo posible y creo que como se dio la última vez la unidad y se ganó todo como nunca antes en la historia del peronismo fueguino y logró tener una mayoría que ningún partido político tuvo en la Legislatura, donde se ganó gobernación y municipios, si esta unidad dio resultados porque la vamos a cambiar. Ahora

volvamos a repetir la misma fórmula, no cambiemos”, pidió.

“Yo creo que tanto la gobernadora como Wlater se va a poner de acuerdo, confío en estos dos grandes referentes que tiene el Justicialismo para poder repetir la elección de la última vez “, evaluó Daniele.

Por último, respecto a la puja por el cobro del impuesto inmobiliario, sostuvo: “Yo

como ex intendente defiendo los recursos municipales, pero que se puede hablar con el gobierno, y no me cabe duda, de que Rosana tiene toda la sensibilidad para llegar a un acuerdo, hay que buscar los caminos y ver que nos une y no que nos separa”.

