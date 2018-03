El rector del IPES Jorge Enciso sobre el conflicto surgido en la institución: “Venimos trabajando desde hace dos años para que reconozcan nuestras funciones, que no es solamente la formación inicial, sino que se blanquee la cantidad de horas que necesitamos para la capacitación y las investigaciones. En 2018 nos encontramos con la implementación de un sistema de información llamado SIGE, que operativiza el pago docente. Hay horas cátedra dedicadas a la capacitación docente que estarían afectadas, porque contamos con autorizaciones de hecho pero no con las resoluciones. Al no estar los actos administrativos, esas horas no se van a liquidar, y dejaríamos de capacitar porque no habría horas para eso, ni proyectos de investigación que se llevan adelante con universidades”, planteó.

“En el fondo dejamos de ser un instituto que capacita, si no tenemos fondos para capacitar. Han existido proyectos de parte del instituto cuando plantearon que no entendían nuestra forma de trabajo, mandamos propuestas de cómo se blanquearía y toda la información de nuestra planta funcional”, cuestionó.

“Llegamos a esta coyuntura y hemos querido mantener un diálogo. La respuesta es que nosotros somos privilegiados, pero la capacitación es continua y de manera gratuita y estamos con distintos conceptos de lo que es la formación docente.

Esto viene desde hace 17 años y pasaron distintos gobiernos. En definitiva las horas las blanqueó el gobierno nacional en 2017 diciendo que los institutos de formación docente tienen que tener un financiamiento recurrente, pero pareciera que no fue suficiente el blanqueo de otras administraciones. Dentro de un tiempo vamos a ser un instituto precarizado”, advirtió.

“Me quedo con muchas preguntas de qué concepto de educación superior tienen, qué quieren y si todo tiene que ir por una cuestión mercantilizada. Del presupuesto de horas de este año, nosotros ocupamos solamente un 0,6 por ciento”, precisó.

“Nosotros no vamos a negociar las funciones, que están por reglamentación nacional”, sentenció. Hasta el momento no hubo comunicación con el Ministerio de Educación, y el rector consideró que “es el momento para que respondan al colectivo docente y les expliquen cómo va a ser la implementación, lo que no se va a pagar y cuándo se va a pagar”.

Por Radio Provincia, se refirió a las manifestaciones sobre la diferencia de costos entre Río Grande y Ushuaia, que dio a conocer el secretario de Gestión de Recursos Humanos, Martín Solá. En funcionario precisó que “en Río Grande destinamos $7.232 pesos por cada alumno y en Ushuaia nos insume $14.007 mensuales”, pese a que “el IPES de Ushuaia capacita a 514 alumnos contra 636 alumnos en Río Grande”.

“Dicen que en Río Grande el costo es menos y deberíamos preguntarle a los colegas del IPES Paulo Freyre si no quisieran las mismas condiciones que tenemos en el Ameghino, porque ellos fueron creados de manera precarizada, sin las horas destinadas a la formación continua y la investigación”, sostuvo Enciso.

“Se sigue pensando que nosotros costamos. Si costamos, quiere decir que la educación es un gasto. Yo tenía la esperanza de seguir las conversaciones con el Ministerio de Educación y nos sorprendió la ligereza con que operaron. Cuando uno simboliza un gasto, no hay argumentos pedagógicos que se comprendan, porque nosotros somos un número a reducir. Ya estamos presupuestados en 2018 de acuerdo a la ley de presupuesto, y quisiera que a final del ejercicio dijeran dónde invirtieron lo que se ahorraron con el IPES”, concluyó.

Fuente: Sur 54

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.