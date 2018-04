Denuncian al secretario general de ATE por no pagar obras realizadas en su domicilio

La denuncia fue presentada por el dueño de la empresa “Construcciones SRR”, Sergio Ramírez por Radio Provincia.

Ramírez realizó una obra en la casa del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Córdoba en octubre del año 2016 hasta mayo de 2017 y todavía no se le pagó el monto acordado por el trabajo.

“Estuve esperando que me pague, que me llame para arreglar, cosa que no pasó”, dijo Ramírez, que también comentó que la situación lo afectó moralmente y sicológicamente.

“Esta persona que dice defender al trabajador, a mi no me pasó y estoy esperando que me llame para que me pague”.

Asimismo, Ramírez comentó que recibió un pedido para que no mediatice el caso: “hace tres, cuatro días me pidieron que no haga público esto” para resguardar el nombre de esa persona (Córdoba).

Ante la consulta sobre las pruebas aportadas, el trabajador de la construcción contó que se firmó un contrato cuando se inició la obra realizada en planta baja y alta del domicilio de Córdoba, además de fotos y mensajes de textos.

“Yo cumplí con lo mío y necesito que esta persona me pague”, reiteró.

En la denuncia, Ramírez además agregó que tiene que pagar a la gente a su cargo por la obra: “Yo tengo deudas y la tengo que pagar”. “Le que pido a este señor que en esta semana me llame y me pague lo adeudado”.

