Denuncian despidos con retroactividad de docentes y tutores en Colegio Técnico

Continuando con el ajuste pedagógico, el Ministerio de Educación dará de baja a cinco tutores en el Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” de Ushuaia sin ninguna razón pedagógica”, afirmaron desde el SUTEF. “Educación despide tutores que habían reducido de 240 a 70 la cantidad de alumnos que reprobaban las materias”, afirmaron desde el gremio. Además desde el año pasado desde la dirección del Colegio también se viene despidiendo a docentes suplentes y aquellos a punto de conseguir el título habilitante.

En el caso de los tutores: “Los resultados demuestran que son cargos muy necesarios para los estudiantes ya que según el delegado del Colegio: “el proyecto se inició porque ese año hubo 240 alumnos que reprobaron materias en el Ciclo Orientado y luego del trabajo de los tutores en los años siguientes, se pudo reducir ese número a 70 alumnos””. Desde el gremio docente se repudia este accionar.

Despidos de docentes

En ese contexto, desde el año pasado desde la dirección del Colegio Técnico Provincial, se viene despidiendo a docentes suplentes y aquellos a punto de conseguir el título habilitante. Lo más curioso de los despidos, es que en su gran mayoría son con retroactividad al 2016 y hasta hubo casos que se despidieron docentes con retroactividad al año 2015. Situación más que irregular y que carece de validez en todos los actos administrativos.

Norma -(nombre ficticio)- docente del Colegio, contó a este medio que a ella le dieron de baja las horas que tenía en una materia con retroactividad a marzo del 2016, por lo que tendrá que devolver su sueldo: “Y yo lo trabajé, estoy tan enojada, porque además me tuve que buscar un abogado, lo que implica un gasto para mí, gasto inútil, que después el Ministerio o la directora me tendrán que devolver”. “Somos muchos los docentes que sufrimos este atropello y este despido injustificado”. Lo peor de todo es que no nos responden las notas presentadas, jamás dan respuestas”.

Norma, calificó a las bajas en las horas como “inadmisible” y una violación a los derechos de los trabajadores de la educación. “En el Colegio Técnico la dirección brilla por su ausencia y sobre todo, por estas irregularidades desde que asumió la nueva directora en el 2016″.

IMPORTANTE !!! RedIntdf, NO tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite, RedIntdf se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes, discriminadores o contrarios a las leyes de la República Argentina.