Desde la Municipalidad se están generando acciones conjuntas para revertir el DNU del fondo federal solidario

Desde la Municipalidad de Ushuaia se están generando acciones conjuntas con el Gobierno provincial, municipios de otras provincias y la FAM, para tratar que el Congreso de la Nación rechace el decreto de Necesidad y Urgencia dictado por Mauricio Macri, derogando el Fondo Federal Solidario, el cual recorta sensiblemente recursos que llegaban para obras públicas.

En tal sentido, la secretaria Legal y Técnica del Municipio, Victoria Vuoto, manifestó que “estamos trabajando en una presentación. El secretario de Gobierno y el jefe de Gabinete estuvieron reunidos con el equipo técnico de la provincia para evaluar los pasos a seguir. Estamos en comunicación con la FAM, el municipio de La Matanza y algunos municipios más del país”sostuvo la funcionaria quien precisó que “la intención es tener una estrategia colectiva, con la mayor cantidad de municipios posible afectados, pero el decreto establece un periodo de diez días hábiles donde la comisión cameral permanente del Congreso de la Nación va a tener que expedirse, así que de alguna manera, esa también es una forma para frenar este avance. Tiene que pasar el Congreso para poder tener vigencia y el tratamiento tiene que ser dentro de los diez días de su remisión, sino pasa ese filtro el decreto pierde la vigencia de no ser aprobado por la comisión y sí está aprobado por la comisión, se ratifica. Ahí comienzan a contar a nuestros criterios los plazos judiciales porque esto puede tener un rechazo” sentenció.

No obstante, la idea es que el Congreso se expida rechazando el mencionado decreto, por el perjuicio que genera y el repudio generalizado que obtuvo de las provincias, “es una posibilidad, venimos hablando con muchos municipios. La intención es tener una estrategia conjunta porque estamos afectados por igual. Vamos hacer una acción colectiva y entre todos estamos analizando la acción judicial que puede ser presentada ya o esperar el plazo de los diez días de la Comisión bicameral, esa es la parte en la que estamos actualmente”, indicó Vuoto.

En ese marco, refirió que lo que ya está decidido, “es que vamos a acudir a la justicia en caso de ser necesario para defender los recursos y para defender la autonomía de los municipios, porque es parte de eso también. No es solo una cuestión de dinero, sino que los municipios pierden poder de decisión y remontar políticas públicas que beneficien a sus vecinos” a lo que consideró que la actitud del Gobierno central “es gravísima, pero viene en línea con todas las medidas que vienen tomando y vinimos analizando arduamente, hay un ajuste que le ha pedido el FMI, una reducción de déficit y la solución que han encontrado fue una reducción de déficit, que afecta directamente a los más humildes y ahora a los recursos de provincias y los municipios”.

Asimismo, la letrada afirmó que “es un fenómeno que ya se venia venir, todas las discusiones del consenso fiscal que proponía el Gobierno nacional tienen que ver con un sistema bastante perverso sobre la distribución de los recursos donde hay sanciones y premios, de acuerdo al comportamiento. En este caso hay una sanción colectiva porque hay una quita de recursos directo a todas las provincias y municipios del país”, resaltando que “ hay una concepción muy centralista en la política de Cambiemos, donde el poder se ejerce en Buenos Aires, mientras las provincias y municipios somos espectadores de las decisiones y de las prioridades que se van marcando” cuestionó.

En tanto, Victoria Vuoto enfatizó que “en lo que va de año, hasta la mitad hemos recibido 27 millones de pesos de la soja, así que calculamos que las proyecciones indican unos 50 millones este año. El año 2019 se esperaba un ingreso mayor de estos recursos y como bien declaró la secretaria de Planificación e Inversión Publica del municipio, eso implica dos obras concretas que ya hemos hecho, como la Avenida Garramuño” argumentó.

Cabe destacar que hay obras viales básicas, que se vienen ejecutando, comentó la funcionaria “venimos cumpliendo con los vecinos, después de una situación de atraso muy grande de mantenimiento y recuperación de infraestructura vial en la ciudad que se va a ver directamente afectada o paralizada de perder estos recursos. Es una situación de extrema gravedad, estamos hablando de la recuperación de infraestructura vial, no estamos hablando de otras cosas complejas, sino de algo tan normal y básico como mantener las vías de tránsito en óptimas condiciones para que los vecinos se puedan trasladar con comodidad sin que corra peligro su integridad” y agregó que “muchos municipios del país tienen destinado el 80 por ciento de su presupuesto a gastos corrientes, entonces les quedaba poca plata para las obras públicas. Hoy deciden, no solo recortarle esos fondos a las provincias y municipios, sino que venimos en una baja gradual de las retenciones al campo.

Entonces parece que el campo no somos todos en realidad, si eran realmente unos pocos y que son ellos los que ven los beneficios de las diferentes actividades porque la exportación de soja tuvo una reducción del 1 por ciento este año”.

Todos los municipios van a sufrir las consecuencias del ajuste planificado por Macri, a lo que insistió en que “nosotros ya estamos en comunicación con la Federación Argentina de Municipios(FAM) porque todos los municipios están en igualdad de condiciones que nosotros, esos recursos son destinados a infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vivienda, vial y calculamos una perdida de 10 mil millones de pesos para este año de recursos que se recortarían a las provincias y municipios. Estamos hablando de un monto extremadamente alto para los recursos que manejan los municipios” aseveró.

Por último, aseguró que “ hay un esquema económico perverso, donde siguen ganando cuatro o cinco y el resto tiene que sufrir el desempleo, la baja de los viajes en taxi. Me parece que es grave la situación. Hay una estafa porque se ha convocado a las provincias y municipios a suscribir un consenso fiscal, donde comparto que hay un incumplimiento, pero también creo que hubo una estafa que es mucho más grave, porque se los ha convocado a suscribir, estableciendo que aquel que no adhería o incumplía con el consenso iba a perder los fondos de la soja, esa era la única sanción. La otra opción no participar del consejo federal, con lo cual perdías de tener voz y voto. Todos terminamos firmando los consensos fiscales porque sino, no podíamos recibir los fondos de la soja y los tipos dan de baja los fondos de la soja, es increíble parece una estafa. Creo que es grave y no es la forma de manejarse ni en términos económicos y mucho menos en términos institucionales, con los intendentes y gobernadores de las provincias”.

