Desmienten que los comercios estuvieran cerrados al arribar el crucero

La presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, consideró desafortunadas las declaraciones del vicepresidente del Banco Tierra del Fuego, Gabriel Clementino, que cuestionó a los comerciantes por haber tenido el domingo último las puertas cerradas de comercios ante el arribo del crucero Celebrity Eclipse que traía 4000 turistas a bordo.

Fernández respondió a los cuestionamientos diciendo que “nos parecieron desafortunadas las declaraciones (de Clementino) porque hubo un esfuerzo grande” al tiempo que agregó que “no crea nada bueno eso de poner en contra a los comerciantes con la ciudad”.

La titular de la Cámara sostuvo que “se trabajó muy fuertemente con la llegada de este crucero apoyando todo el compromiso que asumió el gobierno” y señaló que “nosotros vimos trabajar a la draga y como se cumplió con el compromiso que se había asumido en el Seatrade”.

“El crucero llegaba a las 6 de la mañana y se iba a las 18 horas. Trabajamos con estos horarios comunicándoles a todos los comerciantes, sobre todo del casco céntrico, y se comenzó a trabajar con ese horario”, explicó.

Luego Fernández dijo que “a modo de reconocimiento por todo el trabajo que se había hecho, la empresa decidió realizar el pernocte aquí, entonces nos pusimos en comunicación con migraciones y con la dirección de turismo” para corroborar el cambio de horario.

Pero Fernández puntualizó que “si bien el barco amarró en el puerto de Ushuaia a las 6.15, los primeros turistas empezaron a desembarcar a las 8 de la mañana. Horario en que las confiterías estaban todas abiertas en el que la parte gastronómica comenzaron a abrir antes sus puertas”.

La titular de la Cámara, sostuvo: “convengamos también que no se sabía si iban a bajar o no a desayunar porque vienen con todo incluido. También es cierto que no tenemos capacidad para atender a 4000 personas en una sola vez. Muchos tuvieron que volver (al crucero) porque no había lugares en las confiterías también”.

Fernández manifestó que “con respecto a los horarios de las tiendas, la mayor cantidad de lo que son suvenires, chocolaterías, perfumerías, estuvieron abiertas todo el día, con horario corrido para atender a los turistas”, y señaló que hubo caso que “estuvieron abiertas hasta las 21 y 22.30”.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

